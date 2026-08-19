Carburanti, il prezzo di benzina e gasolio nei Paesi confinanti con l'Italia

Continua la guerra in Iran e, di conseguenza, la chiusura dello Stretto di Hormuz. Negli ultimi sei mesi i prezzi dei carburanti sono cresciuti esponenzialmente e nemmeno i tagli delle accise promulgati dal governo sono riusciti a calmare le acque. Adesso, gli effetti dei tagli sono ufficialmente terminati e, al 18 agosto, il costo per un litro di gasolio in autostrada è in media 2,173 euro. FederPetroli esprime grande preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente e non esclude che il prezzo del gasolio in autostrada possa arrivare a 3 euro al litro. In questa situazione di incertezza e di aumenti, gli italiani che vivono al confine guardano con interesse ai prezzi dei carburanti in Austria, Francia, Svizzera e Slovenia. Facciamo il punto con i dati di Cargopedia aggiornati al 17 agosto.
© Withub
I prezzi in Austria
Il costo di un litro di benzina è in media di 1,795 euro, circa 27 centesimi in meno rispetto alla nostra media nazionale. Il diesel si attesta sui 2,043 euro al litro, 13 centesimi in meno rispetto alla nostra media nazionale.
I prezzi in Francia
Il costo di un litro di benzina è in media di 1,997 euro, circa 7 centesimi in meno rispetto alla nostra media nazionale. Il diesel si attesta sui 2,199 euro al litro, qualche centesimo in più rispetto alla nostra media nazionale.
I prezzi in Svizzera
Il costo di un litro di benzina è in media di 2,110 euro, circa 3 centesimi in più rispetto alla nostra media nazionale. Il diesel si attesta sui 2,347 euro al litro, circa 17 centesimi in più rispetto alla nostra media nazionale.
I prezzi in Slovenia
Il costo di un litro di benzina è in media di 1,582 euro, circa 49 centesimi in meno rispetto alla nostra media nazionale. Il diesel si attesta su un 1,856 euro al litro, circa 31 centesimi in meno rispetto alla nostra media nazionale.