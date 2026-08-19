Carburanti, il prezzo di benzina e gasolio nei Paesi confinanti con l'Italia

Continua la guerra in Iran e, di conseguenza, la chiusura dello Stretto di Hormuz. Negli ultimi sei mesi i prezzi dei carburanti sono cresciuti esponenzialmente e nemmeno i tagli delle accise promulgati dal governo sono riusciti a calmare le acque. Adesso, gli effetti dei tagli sono ufficialmente terminati e, al 18 agosto, il costo per un litro di gasolio in autostrada è in media 2,173 euro. FederPetroli esprime grande preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente e non esclude che il prezzo del gasolio in autostrada possa arrivare a 3 euro al litro. In questa situazione di incertezza e di aumenti, gli italiani che vivono al confine guardano con interesse ai prezzi dei carburanti in Austria, Francia, Svizzera e Slovenia. Facciamo il punto con i dati di Cargopedia aggiornati al 17 agosto.