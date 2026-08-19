Sul fronte dei biocarburanti, l'Hvo (Hydrotreated Vegetable Oil) è la soluzione più sdoganata: ricavato da oli vegetali esausti e grassi animali di recupero tramite idrotrattamento, è già disponibile in oltre 1.500 distributori italiani e costa meno del gasolio fossile. Il problema, oltre alla ridotta diffusione, è la compatibilità: solo alcuni modelli Euro 5 e quasi tutti gli Euro 6 sono stati omologati secondo lo standard EN 15940. Gli e-fuel, invece, restano per ora un'ipotesi più che un'alternativa di massa, anche se alcuni produttori si sarebbero messi in moto per accelerare la sua diffusione: dipendono da processi produttivi energivori e legati a mercati potenzialmente volatili quanto quello del petrolio e il loro impiego sembra destinato più a navi, aerei, mezzi pesanti e auto storiche che al parco circolante ordinario.