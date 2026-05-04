Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal primo maggio, gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. I politici della città affermano che l'iniziativa mira ad allineare il paesaggio urbano di Amsterdam agli obiettivi ambientali del governo locale. Questi obiettivi prevedono che la capitale olandese raggiunga la neutralità carbonica entro il 2050 e che la popolazione locale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo.