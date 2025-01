"Aereo verso la Tour Eiffel", Pakistan Airlines si scusa per la pubblicità

La Pakistan Airlines si è scusata dopo le polemiche scoppiate in seguito all'immagine usata per pubblicizzare la ripresa dei suoi voli per Parigi. Il 10 gennaio, per il primo volo Islamabad-Parigi dopo oltre quattro anni di divieto in Europa, la compagnia ha postato sui social l'immagine di un aereo che vola verso il monumento con la scritta "Parigi, arriviamo oggi". Una pubblicità giudicata offensiva da molti per il collegamento con gli attacchi dell'11 settembre. "Tutto questo ha assunto proporzioni impensabili, con insinuazioni che non avremmo mai immaginato. Questo può aver ferito i sentimenti di alcune persone e ci scusiamo sinceramente" ha detto il portavoce della società, Abdullah Khan.