"Aereo verso la Tour Eiffel", bufera sulla pubblicità della Pakistan Airlines: il premier ordina un'indagine

In Pakistan è bufera intorno alla compagnia aerea nazionale del Paese, che ha pubblicato una pubblicità sulla ripresa dei voli in Europa che evocava l'immagine degli attacchi dell'11 settembre e provocando l'ira del web. Il premier Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine. Lo spot è stato pubblicato dalla Pakistan International Airlines la scorsa settimana per celebrare la ripresa dei voli per Parigi, sospesi da quattro anni per problemi di sicurezza.