La eVED sarà applicata alle auto elettriche a batteria, alle ibride plug-in e ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Le aliquote iniziali saranno differenziate in base alla tecnologia. Per le auto completamente elettriche e quelle a idrogeno il prelievo sarà di 3 pence per miglio, mentre per le ibride plug-in scenderà a 1,5 pence per miglio. In termini di percorrenza, significa rispettivamente circa 1,86 e 0,93 pence per chilometro.