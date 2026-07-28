Il "green" non piace più: governi, istituzioni e aziende arretrano sempre di più sui piani di transizione energetica

Per il presidente di Social Impact Agenda per l’Italia, Stefano Granata, la decisione della Banca Mondiale è "sconcertante, oltre che sconfortante, soprattutto visti i risultati già conseguiti finora". Certo, dichiara il presidente a Tgcom24, "c'erano degli aggiustamenti da fare, ma mi sembra che fosse una direzione riconosciuta". Per Granata, è un segnale di come l’individualismo stia prendendo il sopravvento a scapito della cura per la comunità e per le generazioni future: "Purtroppo è tutto in linea con quanto sta accadendo a livello globale, dove sembra che non si abbia più cura di tutto ciò che concerne l’interesse comune, ma prevalgono interessi e valori individuali a discapito di altri: non a caso il livello delle disuguaglianze sta crescendo sempre di più. Inoltre, c'è una situazione climatica che è sotto gli occhi di tutti e, al di là di non avere nessuna sensibilità verso le nuove generazioni, si ha proprio la sensazione che si viva alla giornata cercando di estrarre più valore possibile da tutto ciò che c'è intorno, per l'interesse di alcuni".