Cuba, comunità denuncia l'assenza di elettricità: è al buio da 26 giorni | Ecco come Trump ha messo il Paese in crisi

La disperazione accumulata a causa della scarsità di corrente elettrica ha innescato un'ondata di proteste in tutto il Paese. Nei giorni scorsi si sono verificate fiaccolate e manifestazioni in diverse zone, eventi che non fanno altro che aumentare il numero delle proteste di strada a Cuba. Per fare un esempio, solo a giugno se ne sarebbero verificate 107. Il governo cubano, guidato dal primo ministro Manuel Marrero Cruz e dal presidente Miguel Díaz-Canel, tuttavia non sembra andare incontro al suo popolo. Ma pare remargli contro. A peggiorare le condizioni di vita è intervenuto un forte rincaro imposto che ha quasi raddoppiato le tariffe del gas domestico. Il costo di una bombola di Gpl da 10 chilogrammi è salito da 213 (circa 0,30 euro) a 350 pesos (circa 0,50 euro), mentre il prezzo del gas di rete ha registrato un aumento del 98,8%. L'esecutivo ha giustificato il provvedimento, che rientra in un pacchetto di 176 riforme, con le attuali difficoltà nell'importazione del petrolio. Ma il risultato è un'ulteriore insurrezione da parte dei cittadini.