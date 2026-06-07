Cuba, Raul Castro riappare in pubblico dopo l'incriminazione negli Usa

L'ex presidente di Cuba, Raul Castro, è riapparso in pubblico per la prima volta dopo l'incriminazione negli Stati Uniti per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani avvenuto nel 1996, formalizzata da Washington lo scorso 20 maggio. Il leader storico della rivoluzione ha partecipato a L'Avana a una cerimonia organizzata in occasione del suo 95° compleanno e del 65° anniversario della fondazione del ministero dell'Interno che è stata trasmessa dalla televisione di Stato. All'evento erano presenti il presidente Miguel Diaz-Canel, dirigenti del Partito comunista, rappresentanti del governo e familiari. Castro non aveva partecipato alle manifestazioni organizzate nelle ultime settimane in suo sostegno, a cui avevano invece preso parte esponenti del governo e membri della sua famiglia, rendendo questa apparizione particolarmente significativa.