Cuba chiede aiuto all'Onu contro una possibile aggressione Usa

Nel suo intervento al Consiglio, Rodriguez ha accusato Washington di portare avanti una politica di "assedio energetico" contro l'isola, definendola "equivalente a un blocco navale" e quindi "un atto di guerra". Secondo il ministro, le nuove misure statunitensi, comprese le sanzioni secondarie e le restrizioni petrolifere, starebbero aggravando la carenza di carburante, i blackout e la situazione sanitaria del Paese.