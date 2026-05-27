Incontro a New York

Cuba chiede aiuto all'Onu contro una possibile aggressione Usa

La richiesta è stata avanzata dal ministro degli Esteri Rodriguez durante un incontro con il segretario generale delle Nazioni unite Guterres

27 Mag 2026 - 15:02
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© Afp

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Il governo di Cuba ha chiesto aiuto alle Nazioni unite per fermare una possibile "aggressione militare" degli Stati Uniti contro l'isola, denunciando il rischio di un "bagno di sangue" e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. La richiesta è stata avanzata dal ministro degli Esteri Bruno Rodriguez durante un incontro a New York con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, a margine di una sessione del Consiglio di sicurezza dedicata alla difesa del diritto internazionale e del sistema multilaterale.

Nel suo intervento al Consiglio, Rodriguez ha accusato Washington di portare avanti una politica di "assedio energetico" contro l'isola, definendola "equivalente a un blocco navale" e quindi "un atto di guerra". Secondo il ministro, le nuove misure statunitensi, comprese le sanzioni secondarie e le restrizioni petrolifere, starebbero aggravando la carenza di carburante, i blackout e la situazione sanitaria del Paese.

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Il blocco, ha sostenuto, costituisce una violazione del diritto internazionale e contribuisce all'aumento della mortalità infantile e il peggioramento delle cure per i bambini malati di cancro.  Nonostante le tensioni, il capo della diplomazia cubana ha dichiarato di essere ancora disposto a proseguire il dialogo bilaterale con Washington, purché senza "ingerenze" negli affari interni dell'isola.

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Rodriguez ha inoltre ribadito il rifiuto dell'incriminazione avviata dal Dipartimento di Giustizia statunitense contro l'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996

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