Trump su Cuba: "Potrebbe assomigliare a quanto accaduto in Venezuela"

Una potenziale operazione a Cuba potrebbe assomigliare a quella avvenuta per arrestare il presidente venezuelano Nicolas Maduro avvenuta a gennaio. Lo ha affermato il presidente Donald Trump in un'intervista con "Axios". Trump ha anche riconosciuto che il conflitto con l'Iran sta richiedendo più tempo per essere risolto perché Teheran dispone di un esercito "più potente" ed è geograficamente lontana. Ha suggerito che Cuba potrebbe essere più facile da sopraffare. "Questi posti sono vicini. Mentre se guardi all'Iran, è un viaggio molto lungo. Sai, sono andato in quell'area più volte e non per questo motivo, ma voli per 18 ore, è un volo lungo. Il Venezuela è relativamente vicino e Cuba è a portata di mano", ha sottolineato Trump, evidenziando come un'altra differenza chiave, secondo il presidente, sono le risorse: "Il Venezuela ha il petrolio. Cuba no. Cuba ha una bella posizione e un bel litorale".