Cuba, Usa sanzionano presidente Diaz-Canel e la famiglia Castro

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola, Miguel Diaz-Canel Bermudez. Dallo Studio Ovale, il presidente statunitense Donald Trump ha definito "nazione fallita" l'isola. "È praticamente crollata, vogliamo solo che sia un Paese ben gestito che possa sfamare il suo popolo", aggiungendo che "non appena sarà finita, durante il viaggio di ritorno (dall'Iran), faremo una breve sosta e ce ne occuperemo".