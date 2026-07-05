Cuba al buio, blackout record: senza elettricità il 72% dell'isola

Alla base della crisi ci sono dieci delle sedici unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione. Inoltre, oltre cento motori di generazione e diverse centrali galleggianti sono inattivi a causa della carenza di combustibile. Il precedente record risaliva a venerdì scorso, quando i blackout avevano interessato contemporaneamente il 71% del territorio nazionale. Il governo cubano definisce la situazione "acuta", "critica" ed "estremamente tesa", mentre gli esperti attribuiscono il collasso energetico al deterioramento delle infrastrutture e alla scarsità di carburante.