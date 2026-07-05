Cuba al buio, blackout record: senza elettricità il 72% dell'isola

Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione elettrica (Une), nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1.000 megawatt, a fronte di una domanda stimata di 3.100 megawatt. Il deficit è stato di 2.200 megawatt, con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere i 2.230 megawatt.
Centrali ferme e mancanza di carburante
Alla base della crisi ci sono dieci delle sedici unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione. Inoltre, oltre cento motori di generazione e diverse centrali galleggianti sono inattivi a causa della carenza di combustibile. Il precedente record risaliva a venerdì scorso, quando i blackout avevano interessato contemporaneamente il 71% del territorio nazionale. Il governo cubano definisce la situazione "acuta", "critica" ed "estremamente tesa", mentre gli esperti attribuiscono il collasso energetico al deterioramento delle infrastrutture e alla scarsità di carburante.