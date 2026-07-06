Cuba, maxi-blackout: l'intera isola è senza corrente

Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il Paese. L'azienda elettrica statale Une ha parlato di una "disconnessione totale del sistema elettrico nazionale", precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
Il nuovo collasso arriva nel pieno della grave crisi energetica che attraversa l'isola, aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti, che ha ulteriormente ridotto le forniture di combustibile necessarie ad alimentare le centrali termoelettriche. In particolare, il carburante sta finendo in tutta Cuba da gennaio, quando Donald Trump ha minacciato di imporre dazi a qualsiasi Paese che vendesse o fornisse petrolio all'isola, aggravando la crisi economica e finanziaria già in corso sull'isola.
Negli ultimi mesi il governo è stato costretto a imporre razionamenti sempre più pesanti: in alcune zone dell'Avana la corrente manca per oltre 24 ore consecutive, mentre nelle aree rurali le interruzioni superano le 70 ore. I trasporti pubblici sono stati in gran parte sospesi e le autorità hanno dovuto annullare decine di migliaia di interventi chirurgici. Il ministero dell'Energia e delle Miniere ha scritto su X di aver attivato i protocolli per ripristinare l'elettricità. Cuba produce solo il 40% del carburante di cui ha bisogno, mentre i 730mila barili di petrolio consegnati da una petroliera russa a fine marzo si sono esauriti entro la fine di aprile. Un blackout a metà maggio aveva colpito le province orientali dell'isola, mentre un blackout a metà marzo aveva interessato l'intera isola.