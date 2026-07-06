Cuba, maxi-blackout: l'intera isola è senza corrente

Negli ultimi mesi il governo è stato costretto a imporre razionamenti sempre più pesanti: in alcune zone dell'Avana la corrente manca per oltre 24 ore consecutive, mentre nelle aree rurali le interruzioni superano le 70 ore. I trasporti pubblici sono stati in gran parte sospesi e le autorità hanno dovuto annullare decine di migliaia di interventi chirurgici. Il ministero dell'Energia e delle Miniere ha scritto su X di aver attivato i protocolli per ripristinare l'elettricità. Cuba produce solo il 40% del carburante di cui ha bisogno, mentre i 730mila barili di petrolio consegnati da una petroliera russa a fine marzo si sono esauriti entro la fine di aprile. Un blackout a metà maggio aveva colpito le province orientali dell'isola, mentre un blackout a metà marzo aveva interessato l'intera isola.