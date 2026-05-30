Cuba, ufficiali militari americani e cubani si incontrano a Guantanamo Bay

Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati nella giornata di venerdì 29 maggio a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle relazioni tese tra Washington e L'Avana dopo la minacciata "presa di controllo" ventilata dal presidente Donald Trump. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra Sotolongo "per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa", ha dichiarato il Comando Sud militare degli Stati Uniti (Southcom) in un post su X, accompagnato da una fotografia dell'incontro.