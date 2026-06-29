Russia, Putin avvisa: "C'è una certa carenza di carburante, ma non è critica" | Nella notte abbattuti 209 droni ucraini

In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è stato lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una "certa carenza" di carburante nel Paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo. "Per quanto riguarda gli attacchi contro le infrastrutture critiche in generale, e le infrastrutture energetiche in particolare, ovviamente questi attacchi alle nostre infrastrutture creano problemi, è ovvio", ha dichiarato. "Al momento stiamo osservando una certa carenza, ma non è critica".