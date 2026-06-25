"La nostra operazione, compresa quella relativa alla Crimea, è stata pianificata con precisione, e il modo in cui sta procedendo dimostra chiaramente che, se l'Ucraina riceverà ciò di cui abbiamo parlato con i partner nell'ambito del G7 — e questo dipende dalle decisioni dei partner — saremo in grado di creare rapidamente le condizioni che costringeranno la Russia a scegliere la pace". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Contiamo molto su una risposta positiva da parte dei nostri partner", ha spiegato. "In questo momento, i nostri militari stanno eliminando, nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina e sul territorio stesso della Russia, tutto ciò che alimenta la guerra e rende possibile questa guerra", ha aggiunto.