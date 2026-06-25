Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc citando fonti Osint (Open Source Intelligence). Le centrali termiche di Tavricheskaya e Balaklava sono state prese di mira, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. Zelensky: "La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione". Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
Zelensky: "La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione"
"La nostra operazione, compresa quella relativa alla Crimea, è stata pianificata con precisione, e il modo in cui sta procedendo dimostra chiaramente che, se l'Ucraina riceverà ciò di cui abbiamo parlato con i partner nell'ambito del G7 — e questo dipende dalle decisioni dei partner — saremo in grado di creare rapidamente le condizioni che costringeranno la Russia a scegliere la pace". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Contiamo molto su una risposta positiva da parte dei nostri partner", ha spiegato. "In questo momento, i nostri militari stanno eliminando, nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina e sul territorio stesso della Russia, tutto ciò che alimenta la guerra e rende possibile questa guerra", ha aggiunto.
Mosca: due morti per attacco ucraino in Crimea
Due persone, tra cui un bambino, sono state uccise e altre due sono rimaste ferite in Crimea in seguito ad attacchi delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il governatore della Crimea nominato da Mosca Sergei Aksyonov. "Nel villaggio di Denisovka, a seguito degli attacchi notturni nemici, due persone sono morte, tra cui un bambino, e altre due sono rimaste ferite", ha scritto Aksyonov su Telegram. La Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, è stata più volte colpita da attacchi ucraini nel quadro della guerra in corso.
Kiev: colpito deposito di petrolio russo a Krasnodar
Le forze ucraine avrebbero colpito nella notte infrastrutture petrolifere russe nella regione di Krasnodar, attaccando un deposito di petrolio nel distretto di Krasnoarmeysky. Lo ha riferito Kyiv Independent, citando funzionari locali e immagini diffuse sui social. Foto e video pubblicati da residenti mostrerebbero fiamme provenire dal deposito petrolifero di Poltavskaya. Alexander Kharlitonov, capo del distretto di Krasnoarmeysky, ha scritto sui social che l'incendio nel deposito è stato provocato dalla "caduta di detriti di droni".