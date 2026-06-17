Ue, accordo sui diritti dei passeggeri aerei: le novità

I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, che ha ottenuto lunedì sera il sostegno unanime della delegazione del Parlamento Ue in sede del cosiddetto "comitato di conciliazione". L'intesa "mira a rafforzare la tutela dei passeggeri in caso di interruzioni del viaggio, come negato imbarco, ritardi o cancellazioni dei voli. Le norme non venivano aggiornate dal 2004", si legge sul sito dell'Europarlamento. Ecco le novità.
Prezzo del biglietto trasparente e comprensivo del bagaglio a mano
Le nuove norme "includono il diritto di portare a bordo gratuitamente un oggetto personale, come una piccola borsa o uno zaino. Inoltre, su richiesta dei deputati, sarà rafforzata la trasparenza e la comparabilità dei prezzi dei biglietti: compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare fin dall'inizio della prenotazione il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. I negoziatori hanno concordato che le compagnie possano offrire tariffe più basse ai passeggeri che scelgono volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano. I passeggeri non dovranno più pagare costi aggiuntivi per correggere errori di battitura nel nome o per ottenere una carta d'imbarco stampata dopo aver effettuato il check-in. I deputati hanno inoltre garantito il diritto di ottenere automaticamente una carta d'imbarco digitale senza ulteriori richieste né obbligo di creare un account o usare un'app dedicata. Inoltre, nessun passeggero potrà essere escluso dall'imbarco perché utilizza una versione stampata della carta d'imbarco digitale", si spiega ancora sul sito del Parlamento Ue.
Conferma del risarcimento per ritardi superiori a tre ore
In base all'accordo, poi, "i viaggiatori mantengono il diritto al rimborso o a un volo alternativo in caso di cancellazione e possono chiedere un risarcimento in caso di ritardo superiore a tre ore, cancellazione del volo meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco. Il risarcimento per voli in ritardo o cancellati dipenderà dalla distanza del volo: 250 euro per tratte fino a 1.500 km, 400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro per tutte le tratte più lunghe. Le compagnie aeree potranno ridurre il risarcimento del 50% per i voli più lunghi se ai passeggeri viene offerto un volo alternativo verso la destinazione finale o se il ritardo all'arrivo non supera le quattro ore. Le compagnie potranno tuttavia evitare il pagamento del risarcimento se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali fuori dal loro controllo. Le nuove norme includeranno un elenco, non esclusivo, di tali circostanze, tra cui calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche, comportamenti indisciplinati dei passeggeri o scioperi degli aeroporti, dei servizi di navigazione aerea o di assistenza a terra. In tutti i casi, gli operatori aerei avranno l'obbligo di assistere i passeggeri bloccati fornendo bevande ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, se necessario in caso di ritardi prolungati, un pernottamento fino a un massimo di tre notti".
Inoltre, "le compagnie aeree dovranno fornire elettronicamente ai passeggeri interessati da ritardi o cancellazioni istruzioni chiare su come presentare una richiesta di risarcimento entro quattro giorni dal termine del viaggio. I passeggeri avranno nove mesi di tempo per presentare la richiesta di risarcimento, mentre le compagnie avranno 30 giorni per pagare o invocare circostanze eccezionali, spiegando il motivo del mancato risarcimento e indicando le modalità di reclamo".
I deputati "hanno garantito che le persone con disabilità e a mobilità ridotta abbiano diritto al risarcimento, al reindirizzamento e all'assistenza da parte della compagnia aerea se perdono il volo a causa del mancato supporto dell'aeroporto per raggiungere il gate in tempo. Hanno inoltre fatto in modo che le famiglie non vengano separate nell'assegnazione dei posti, obbligando le compagnie a far sedere gratuitamente accanto al minore di età inferiore a 14 anni la persona che lo accompagna. Lo stesso diritto si applicherà alle persone con disabilità e a mobilità ridotta e alle donne in gravidanza".
Le prossime tappe
L'accordo provvisorio raggiunto in sede di conciliazione dovrà essere confermato sia dal Parlamento sia dal Consiglio entro le prossime sei settimane, con possibilità di proroga di altre due settimane. Le due istituzioni voteranno successivamente il testo comune dopo la revisione giuridico-linguistica. Il Parlamento europeo prevede di votare l'accordo durante la plenaria di luglio.