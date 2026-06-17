Ue, accordo sui diritti dei passeggeri aerei: le novità

I deputati "hanno garantito che le persone con disabilità e a mobilità ridotta abbiano diritto al risarcimento, al reindirizzamento e all'assistenza da parte della compagnia aerea se perdono il volo a causa del mancato supporto dell'aeroporto per raggiungere il gate in tempo. Hanno inoltre fatto in modo che le famiglie non vengano separate nell'assegnazione dei posti, obbligando le compagnie a far sedere gratuitamente accanto al minore di età inferiore a 14 anni la persona che lo accompagna. Lo stesso diritto si applicherà alle persone con disabilità e a mobilità ridotta e alle donne in gravidanza".