CUCINA GREEN

E-Food: focaccia soffice fatta in casa

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
07 Giu 2026 - 13:45
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È buona farcita o semplicemente bianca. La focaccia piace proprio a tutti. In questo appuntamento impariamo a prepararla a casa. Fidatevi, è più semplice di quanto sembri. Iniziamo!

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INGREDIENTI:

- 500 g di farina forte

- 400 ml di acqua tiepida

- 15 g di lievito di birra fresco (oppure 3 g di lievito secco)

- 1 cucchiaino di zucchero

- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

- 10 g di sale

- olio extravergine d’oliva q.b.

- sale in fiocchi q.b.

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PROCEDIMENTO:

1. Per prima cosa mescolate lo zucchero con il lievito nell’acqua tiepida e lasciate sciogliere bene.

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2. In una ciotola capiente unite la farina con il sale e aggiungete l’olio. Poi versate l’acqua con il lievito e inizio a impastare. L’impasto risulterà piuttosto grumoso, ed è normale così.

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3. Lasciate riposare per 15 minuti. Trascorso il tempo, con le mani leggermente bagnate fate le prime pieghe direttamente nella ciotola. Ripetete questa operazione per un totale di 5 volte, lasciando 15 minuti di riposo tra una serie di pieghe e l’altra.

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4. Coprite l’impasto, lasciatelo lievitare per circa un’ora, fino al raddoppio.

5. Successivamente trasferite l’impasto in una teglia ben unta d’olio, fate altre pieghe e lasciatelo lievitare ancora per un’altra ora.

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6. Prima di infornare, distribuite sulla superficie un filo d’olio e del sale in fiocchi, poi schiacciate bene l’impasto con la punta delle dita per creare le classiche bolle della focaccia.

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7. Cuocete in forno statico preriscaldato a 230 °C per circa 25 minuti, o finché la focaccia non risulta ben dorata in superficie.

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