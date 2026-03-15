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E-Food: spaghettoni integrali con julienne di verdure, zenzero e sesamo

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
10 Mag 2026 - 14:00
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Un piatto dai sapori orientali, semplice e ovviamente vegetariano. In questo appuntamento con E-Food, la chef Marisa Maffeo ci propone degli spaghettoni con verdure, sesamo e zenzero. Una ricetta semplice ma sfiziosa.

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INGREDIENTI:

- 200 g di spaghettoni integrali

- una zucchina

- due carote medie

- un porro

- il gambo di un finocchio

- aglio e zenzero

- salsa di soia

- semi di sesamo

- sale q.b.

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PROCEDIMENTO:

1. Tagliate a julienne la zucchina, le carote e il porro, e a cubetti il gambo di finocchio.

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2. In una padella scaldate l’olio e fate soffriggere aglio e zenzero con il gambo di finocchio.

3. Successivamente aggiungete prima il porro, poi le carote e poi le zucchine.

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4. Unite i semi di sesamo.

5. Cuocete la pasta e ultimate la sua cottura in padella. Sfumate con salsa di soia e aggiungete dell’acqua se necessario per terminare la cottura.

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6. Impiattate e aggiungete un filo d’olio e altri semi di sesamo.

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