E-Food: spaghettoni integrali con julienne di verdure, zenzero e sesamo
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
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Un piatto dai sapori orientali, semplice e ovviamente vegetariano. In questo appuntamento con E-Food, la chef Marisa Maffeo ci propone degli spaghettoni con verdure, sesamo e zenzero. Una ricetta semplice ma sfiziosa.
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INGREDIENTI:
- 200 g di spaghettoni integrali
- una zucchina
- due carote medie
- un porro
- il gambo di un finocchio
- aglio e zenzero
- salsa di soia
- semi di sesamo
- sale q.b.
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PROCEDIMENTO:
1. Tagliate a julienne la zucchina, le carote e il porro, e a cubetti il gambo di finocchio.
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2. In una padella scaldate l’olio e fate soffriggere aglio e zenzero con il gambo di finocchio.
3. Successivamente aggiungete prima il porro, poi le carote e poi le zucchine.
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4. Unite i semi di sesamo.
5. Cuocete la pasta e ultimate la sua cottura in padella. Sfumate con salsa di soia e aggiungete dell’acqua se necessario per terminare la cottura.
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6. Impiattate e aggiungete un filo d’olio e altri semi di sesamo.
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