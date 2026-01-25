CUCINA GREEN

E-Food: vellutata di topinambur e patate

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
15 Mar 2026 - 14:00
© E-Planet

Il topinambur, radice dal gusto delicato di carciofo, chiamato proprio carciofo di Gerusalemme, è uno degli ingredienti preferiti della chef Marisa Maffeo. Oggi ci mostra come unirlo alle patate per una vellutata elegante e buonissima. Iniziamo!

INGREDIENTI:

• 200 g di topinambur interi, lavati

• 500 g di patate intere, lavate

• sale q.b. 

• 40 g di burro

• 2 cucchiai di olio d’oliva

• 300-400 brodo vegetale o acqua calda

• olio di semi per friggere

• noce moscata q.b.

PROCEDIMENTO:

1: Preriscaldate il forno a 200°C. Mettete le patate intere su una teglia. Cospargete con sale grosso e lasciate cuocere per 40-50 minuti, finché non risultano morbide all’interno.

© E-Planet

2: Cuocete i topinambur interi con la buccia per circa 20-25 minuti, finché diventano teneri. 

© E-Planet

3: Scolate e lasciate raffreddare. Poi sbucciateli.

© E-Planet

4: Sbucciate anche le patate e mettetele nel mixer con i topinambur, il burro, l’olio e il brodo. Frullate fino ad ottenere una crema liscia. Aggiustate con pepe e sale se necessario. 

© E-Planet

5: Asciugate bene le bucce di topinambur e friggetele in olio caldo finché non sono dorate e croccanti.

6: Scolate su carta assorbente.

© E-Planet

7: Impiattate con un filo di olio a crudo, noce moscata e le chips. 

© E-Planet

eco-food
cucina vegetariana
topinambur

