E-Food: vellutata di topinambur e patate
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
© E-Planet
Il topinambur, radice dal gusto delicato di carciofo, chiamato proprio carciofo di Gerusalemme, è uno degli ingredienti preferiti della chef Marisa Maffeo. Oggi ci mostra come unirlo alle patate per una vellutata elegante e buonissima. Iniziamo!
INGREDIENTI:
• 200 g di topinambur interi, lavati
• 500 g di patate intere, lavate
• sale q.b.
• 40 g di burro
• 2 cucchiai di olio d’oliva
• 300-400 brodo vegetale o acqua calda
• olio di semi per friggere
• noce moscata q.b.
PROCEDIMENTO:
1: Preriscaldate il forno a 200°C. Mettete le patate intere su una teglia. Cospargete con sale grosso e lasciate cuocere per 40-50 minuti, finché non risultano morbide all’interno.
© E-Planet
2: Cuocete i topinambur interi con la buccia per circa 20-25 minuti, finché diventano teneri.
© E-Planet
3: Scolate e lasciate raffreddare. Poi sbucciateli.
© E-Planet
4: Sbucciate anche le patate e mettetele nel mixer con i topinambur, il burro, l’olio e il brodo. Frullate fino ad ottenere una crema liscia. Aggiustate con pepe e sale se necessario.
© E-Planet
5: Asciugate bene le bucce di topinambur e friggetele in olio caldo finché non sono dorate e croccanti.
6: Scolate su carta assorbente.
© E-Planet
7: Impiattate con un filo di olio a crudo, noce moscata e le chips.
© E-Planet