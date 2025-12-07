CUCINA GREEN

E-Food: panettone con crema pasticcera

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
25 Gen 2026 - 14:00
Avete per caso ancora un panettone avanzato dopo le feste? Nessun problema: ecco un’idea per un dolce perfetto per i pranzi della domenica in famiglia.

INGREDIENTI:

- 3 tuorli

- 60 g di zucchero

- 25 g di farina

- 400 ml di latte intero

- panettone

- dulce de leche (facoltativo)

- pinoli

- caffè

- zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO:

In una ciotola lavorate i tuorli con lo zucchero; aggiungete la farina setacciata e mescolate bene fino a ottenere un composto liscio.

Scaldate il latte in un pentolino, senza farlo bollire.

Versate una parte del latte caldo a filo nel composto, mescolando continuamente.

Rimettete tutto sul fuoco a fiamma medio-bassa, mescolando sempre. Quando la crema si addensa, toglietela dal fuoco.

Trasferitela subito su una teglia fredda e coprite con pellicola a contatto. Lasciate raffreddare completamente.

Tagliate il panettone a fette e tostate le fette in padella.

Inseritele in una teglia imburrata, premendo leggermente contro i lati per creare la parte cava dove versare la crema.

Mettete la crema. Aggiungete un’altra fetta di panettone e spennellatela con il caffè.

Continuate con altra crema, aggiungete il dulce de leche e i pinoli.

Infornate a 180°C per 30 minuti o fino a doratura dei pinoli.

Terminate con zucchero a velo e servite il dolce tiepido.  

eco-food

