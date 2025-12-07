E-Food: panettone con crema pasticcera
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
© E-Planet
Avete per caso ancora un panettone avanzato dopo le feste? Nessun problema: ecco un’idea per un dolce perfetto per i pranzi della domenica in famiglia.
INGREDIENTI:
- 3 tuorli
- 60 g di zucchero
- 25 g di farina
- 400 ml di latte intero
- panettone
- dulce de leche (facoltativo)
- pinoli
- caffè
- zucchero a velo q.b.
Leggi anche
PROCEDIMENTO:
In una ciotola lavorate i tuorli con lo zucchero; aggiungete la farina setacciata e mescolate bene fino a ottenere un composto liscio.
© E-Planet
Scaldate il latte in un pentolino, senza farlo bollire.
Versate una parte del latte caldo a filo nel composto, mescolando continuamente.
© E-Planet
Rimettete tutto sul fuoco a fiamma medio-bassa, mescolando sempre. Quando la crema si addensa, toglietela dal fuoco.
© E-Planet
Trasferitela subito su una teglia fredda e coprite con pellicola a contatto. Lasciate raffreddare completamente.
© E-Planet
Tagliate il panettone a fette e tostate le fette in padella.
© E-Planet
Inseritele in una teglia imburrata, premendo leggermente contro i lati per creare la parte cava dove versare la crema.
© E-Planet
Mettete la crema. Aggiungete un’altra fetta di panettone e spennellatela con il caffè.
© E-Planet
Continuate con altra crema, aggiungete il dulce de leche e i pinoli.
© E-Planet
Infornate a 180°C per 30 minuti o fino a doratura dei pinoli.
Terminate con zucchero a velo e servite il dolce tiepido.
© E-Planet