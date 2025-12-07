E-Food: biscotti alla cannella, crema d’arancia e cioccolato fondente

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
In questi giorni di festa è un classico preparare i biscotti fatti in casa, per dare il via alla stagione natalizia. In questo appuntamento con E-Food prepariamo una ricetta profumata e anche molto elegante. Iniziamo.
INGREDIENTI:
Per la frolla:
250 g farina 00
150 g burro freddo a cubetti
100 g zucchero a velo
50 g uova intere (circa 1 uovo)
1 pizzico di sale
cannella in polvere a piacere
Per la crema d’arancia:
120 ml succo d’arancia fresco
20 g zucchero
10 g amido di mais
Per la copertura:
100 g cioccolato fondente 70%
PROCEDIMENTO:
Iniziate dalla frolla.
In una ciotola unite la farina, la cannella, un uovo e burro freddo a pezzetti. Lavorateli il meno possibile, giusto per compattare. Se non vi piace la cannella potete sostituirla con del cacao amaro, con della vaniglia o anche della buccia d’arancia grattugiata.
Avvolgete con pellicola e fate riposare in frigo per almeno 2 ore.
Passate alla crema. Tagliate e spremete l’arancia. Versate una parte del succo in un pentolino con lo zucchero e mescolate l’altra parte con l’amido di mais in un altro contenitore, per evitare che si formino grumi.
Unite questo secondo liquido al primo nel pentolino e lasciate cuocere finché la crema non si addensa. Fate raffreddare con pellicola a contatto.
Dopodiché stendete la frolla a 3 – 4 mm e tagliatela in dischi o forme a piacere. Cuocete in forno statico a 170°C per 15 – 18 minuti, finché non saranno dorati.
Una volta fredda, accoppiate i biscotti mettendo al centro un cucchiaino di crema d’arancia. Pressate leggermente per sigillare. Mettete in frigo 10 min per rassodare.
Sciogliete il cioccolato a bagnomaria o microonde e guarnite i biscotti a piacere.