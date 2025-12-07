Logo Tgcom24
CUCINA GREEN

E-Food: biscotti alla cannella, crema d’arancia e cioccolato fondente

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
07 Dic 2025 - 14:00
© E-Planet

© E-Planet

In questi giorni di festa è un classico preparare i biscotti fatti in casa, per dare il via alla stagione natalizia. In questo appuntamento con E-Food prepariamo una ricetta profumata e anche molto elegante. Iniziamo.

INGREDIENTI:

Per la frolla:

250 g farina 00

150 g burro freddo a cubetti

100 g zucchero a velo

50 g uova intere (circa 1 uovo)

1 pizzico di sale

cannella in polvere a piacere

Per la crema d’arancia:

120 ml succo d’arancia fresco

20 g zucchero

10 g amido di mais

Per la copertura:

100 g cioccolato fondente 70%

PROCEDIMENTO:

Iniziate dalla frolla.

In una ciotola unite la farina, la cannella, un uovo e burro freddo a pezzetti. Lavorateli il meno possibile, giusto per compattare. Se non vi piace la cannella potete sostituirla con del cacao amaro, con della vaniglia o anche della buccia d’arancia grattugiata.

Avvolgete con pellicola e fate riposare in frigo per almeno 2 ore.

© E-Planet

© E-Planet

Passate alla crema. Tagliate e spremete l’arancia. Versate una parte del succo in un pentolino con lo zucchero e mescolate l’altra parte con l’amido di mais in un altro contenitore, per evitare che si formino grumi.

© E-Planet

© E-Planet

Unite questo secondo liquido al primo nel pentolino e lasciate cuocere finché la crema non si addensa. Fate raffreddare con pellicola a contatto.

© E-Planet

© E-Planet

Dopodiché stendete la frolla a 3 – 4 mm e tagliatela in dischi o forme a piacere. Cuocete in forno statico a 170°C per 15 – 18 minuti, finché non saranno dorati.

© E-Planet

© E-Planet

Una volta fredda, accoppiate i biscotti mettendo al centro un cucchiaino di crema d’arancia. Pressate leggermente per sigillare. Mettete in frigo 10 min per rassodare.

© E-Planet

© E-Planet

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria o microonde e guarnite i biscotti a piacere.

eco-food

