CUCINA GREEN

E-Food: dolci cestini d’autunno

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
02 Nov 2025 - 14:20
© E-Planet

© E-Planet

Un dolce autunnale diverso dai soliti, scenografico e buonissimo. In questo appuntamento con E-Food usiamo la pasta fillo per preparare dei cestini ripieni.

Ingredienti per 8-10 monoporzioni:

Per i cestini:

- 4 fogli di pasta fillo

- burro fuso q.b. (o olio di semi)

- Per il ripieno cotto:

- 2 pere (mature ma sode)

- 40 g di uvetta

- 2 cucchiai di zucchero integrale

- 1 anice stellato

Per la crema di ricotta (a crudo):

- 250 g di ricotta (ben scolata)

- 2 cucchiai di zucchero a velo

- scorza grattugiata di 1 limone

Per completare:

- miele di castagno q.b.

- zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Ammollate l’uvetta in acqua tiepida per 10 minuti, poi scolatela.

Tagliate le pere a cubetti e mettetele in un pentolino con l’uvetta, lo zucchero integrale, l’anice stellato. Cuocete a fuoco medio per 5-6 minuti, finché le pere si ammorbidiscono leggermente ma senza sfaldarsi.

© E-Planet

© E-Planet

Toglietele dal fuoco, rimuovete l’anice stellato e lasciatele intiepidire (importante per non bagnare la pasta fillo).

Preriscaldate il forno a 180 °C statico.

Stendete la pasta fillo, ritagliate dei quadrati, spennellateli con burro fuso e sovrapponete 3 fogli. Inserite ogni quadrato in uno stampo da muffin, modellando il cestino.

© E-Planet

© E-Planet

Riempite con un cucchiaio del composto di pere e uvetta (già tiepido o quasi freddo, ben scolato dal liquido di cottura).

© E-Planet

© E-Planet

Infornate per circa 10-12 minuti a 180°C, finché la pasta fillo sarà dorata e croccante. Sfornate i cestini e fateli raffreddare prima di completare.

In una ciotola, mescolate la ricotta con lo zucchero a velo e la scorza di limone fino a ottenere una crema liscia.

© E-Planet

© E-Planet

Una volta freddi, aggiungete sopra ogni cestino un cucchiaino di crema di ricotta. Completate con un filo di miele di castagno.

© E-Planet

© E-Planet

