E-Food: dolci cestini d’autunno

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
Un dolce autunnale diverso dai soliti, scenografico e buonissimo. In questo appuntamento con E-Food usiamo la pasta fillo per preparare dei cestini ripieni.
Ingredienti per 8-10 monoporzioni:
Per i cestini:
- 4 fogli di pasta fillo
- burro fuso q.b. (o olio di semi)
- Per il ripieno cotto:
- 2 pere (mature ma sode)
- 40 g di uvetta
- 2 cucchiai di zucchero integrale
- 1 anice stellato
Per la crema di ricotta (a crudo):
- 250 g di ricotta (ben scolata)
- 2 cucchiai di zucchero a velo
- scorza grattugiata di 1 limone
Per completare:
- miele di castagno q.b.
- zucchero a velo q.b.
Procedimento:
Ammollate l’uvetta in acqua tiepida per 10 minuti, poi scolatela.
Tagliate le pere a cubetti e mettetele in un pentolino con l’uvetta, lo zucchero integrale, l’anice stellato. Cuocete a fuoco medio per 5-6 minuti, finché le pere si ammorbidiscono leggermente ma senza sfaldarsi.
Toglietele dal fuoco, rimuovete l’anice stellato e lasciatele intiepidire (importante per non bagnare la pasta fillo).
Preriscaldate il forno a 180 °C statico.
Stendete la pasta fillo, ritagliate dei quadrati, spennellateli con burro fuso e sovrapponete 3 fogli. Inserite ogni quadrato in uno stampo da muffin, modellando il cestino.
Riempite con un cucchiaio del composto di pere e uvetta (già tiepido o quasi freddo, ben scolato dal liquido di cottura).
Infornate per circa 10-12 minuti a 180°C, finché la pasta fillo sarà dorata e croccante. Sfornate i cestini e fateli raffreddare prima di completare.
In una ciotola, mescolate la ricotta con lo zucchero a velo e la scorza di limone fino a ottenere una crema liscia.
Una volta freddi, aggiungete sopra ogni cestino un cucchiaino di crema di ricotta. Completate con un filo di miele di castagno.
