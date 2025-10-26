E-Food: lasagnette con funghi e crema di noci

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci
Alcuni ingredienti sembrano davvero fatti l’uno per l’altro. Come funghi e noci, un mix ideale per paste cremose e ricette autunnali. Proviamone subito una!
Ingredienti per 4 persone:
• 320 g di lasagnette
• 150 g di funghi champignon freschi
• 100 g di noci sgusciate
• 200 ml di panna da cucina
• 1 spicchio d’aglio
• origano fresco q.b.
• olio extravergine d’oliva q.b.
• sale q.b.
• acqua di cottura q.b.
Procedimento:
In una padella, scaldate un filo d’olio con lo spicchio d’aglio (intero o tritato, a piacere) e qualche foglia di origano fresco. Aggiungete le noci sgusciate e fatele tostare dolcemente per 1–2 minuti, mescolando per non farle bruciare.
Poi versate la panna e lasciate insaporire a fuoco basso per altri 2 minuti.
Portate a bollore l’acqua in una pentola e salatela (quest’acqua servirà anche per cuocere la pasta). Trasferite il composto di panna e noci in un bicchiere da mixer, aggiungendo un mestolino di acqua calda e salata. Frullate fino a ottenere una crema liscia e fluida. Potete lasciare l’aglio per un gusto più deciso.
Pulite e affettate i funghi champignon, poi saltateli in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale, finché sono ben rosolati.
Cuocete le lasagnette per metà del tempo necessario, poi scolatele direttamente nella padella con i funghi, tenendo da parte un po’ d’acqua di cottura.
Aggiungete un po’ d’acqua di cottura, poi la crema di noci e fate insaporire il tutto per altri 1–2 minuti.
Impiattate le lasagnette ben avvolte nella crema. Terminate il piatto con qualche fungo saltato tenuto da parte, noci intere o spezzettate e un po’ di origano fresco.
