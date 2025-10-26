E-Food: lasagnette con funghi e crema di noci

Portate a bollore l’acqua in una pentola e salatela (quest’acqua servirà anche per cuocere la pasta). Trasferite il composto di panna e noci in un bicchiere da mixer, aggiungendo un mestolino di acqua calda e salata. Frullate fino a ottenere una crema liscia e fluida. Potete lasciare l’aglio per un gusto più deciso.