Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
CUCINA GREEN

E-Food: lasagnette con funghi e crema di noci

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

26 Ott 2025 - 14:20
© E-Planet

© E-Planet

Alcuni ingredienti sembrano davvero fatti l’uno per l’altro. Come funghi e noci, un mix ideale per paste cremose e ricette autunnali. Proviamone subito una!

Leggi anche

E-Food: risotto ai peperoni e panna acida

Ingredienti per 4 persone:

• 320 g di lasagnette

• 150 g di funghi champignon freschi

• 100 g di noci sgusciate

• 200 ml di panna da cucina

• 1 spicchio d’aglio

• origano fresco q.b.

• olio extravergine d’oliva q.b.

• sale q.b.

• acqua di cottura q.b.

Leggi anche

E-Food: crostata di zucca e cioccolato

Procedimento:

In una padella, scaldate un filo d’olio con lo spicchio d’aglio (intero o tritato, a piacere) e qualche foglia di origano fresco. Aggiungete le noci sgusciate e fatele tostare dolcemente per 1–2 minuti, mescolando per non farle bruciare.

© E-Planet

© E-Planet

Poi versate la panna e lasciate insaporire a fuoco basso per altri 2 minuti.

© E-Planet

© E-Planet

Portate a bollore l’acqua in una pentola e salatela (quest’acqua servirà anche per cuocere la pasta). Trasferite il composto di panna e noci in un bicchiere da mixer, aggiungendo un mestolino di acqua calda e salata. Frullate fino a ottenere una crema liscia e fluida. Potete lasciare l’aglio per un gusto più deciso.

© E-Planet

© E-Planet

Pulite e affettate i funghi champignon, poi saltateli in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale, finché sono ben rosolati.

© E-Planet

© E-Planet

Cuocete le lasagnette per metà del tempo necessario, poi scolatele direttamente nella padella con i funghi, tenendo da parte un po’ d’acqua di cottura.

© E-Planet

© E-Planet

Aggiungete un po’ d’acqua di cottura, poi la crema di noci e fate insaporire il tutto per altri 1–2 minuti.

© E-Planet

© E-Planet

Impiattate le lasagnette ben avvolte nella crema. Terminate il piatto con qualche fungo saltato tenuto da parte, noci intere o spezzettate e un po’ di origano fresco.

© E-Planet

© E-Planet

eco-food

Sullo stesso tema