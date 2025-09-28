E-Food: pasta mista con fagiolini

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
© E-Planet
Non solo fanno bene alla nostra salute, ma sono anche un’ottima idea per tante ricette vegetariane. Stiamo parlando dei fagiolini, che qui a E-Food useremo non per un’insalata o un contorno, ma per preparare un buonissimo primo piatto.
Ingredienti per 4 persone:
- 320 g di pasta mista
- 400 g di fagiolini
- ricotta salata grattugiata q.b.
- olio extravergine d’oliva q.b.
- basilico fresco q.b.
- sale q.b.
Procedimento:
Portate a ebollizione una pentola d’acqua, salatela e tienetela pronta per cuocere fagiolini e pasta.
Preparate i fagiolini per la crema. Pulite 200 g di fagiolini, eliminando le estremità, tagliateli a metà e lessateli per pochi minuti.
© E-Planet
Scolateli e trasferiteli in un bicchiere da mixer con un filo d’olio evo, un pizzico di sale e un po’ di acqua di cottura. Frullate fino a ottenere una crema liscia. Teneteli da parte.
© E-Planet
Ora preparate i fagiolini croccanti. Tagliate i restanti 200 g di fagiolini a pezzetti più piccoli, saltateli in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale. Cuocete finché sono teneri ma ancora croccanti. Mettete da parte.
© E-Planet
Cuocete la pasta mista nella stessa acqua dei fagiolini. Scolatela a metà cottura, conservando l’acqua. Versate la crema di fagiolini in padella, aggiungete la pasta e continuate la cottura come un risotto, unendo gradualmente acqua di cottura calda per ottenere una consistenza cremosa.
© E-Planet
A pochi minuti dalla fine, unite i fagiolini croccanti e qualche foglia di basilico fresco. Impiattate la pasta e concludete ogni porzione con ricotta salata grattugiata a piacere.
© E-Planet
Commenti (0)