CUCINA GREEN

E-Food: cotoletta di melanzana e burrata

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
05 Ott 2025 - 14:00
© E-Planet

© E-Planet

Oggi cotoletta. No, non avete capito male. Anche qui a E-Food prepariamo questo grande classico, ma ovviamente in versione vegetale. Curiosi di provarla?

Ingredienti per 2 persone:

- 1 melanzana grande

- 2 uova

- pangrattato q.b.

- 200 g di burrata

- 2 cucchiai di latte

- olio extravergine d’oliva q.b.

- noce moscata q.b.

- basilico fresco q.b.

- olio di semi per friggere

Procedimento:

Tagliate la melanzana a fette di circa 1 cm e mezzo.

© E-Planet

© E-Planet

Grigliate le fette di melanzana in una padella antiaderente o su una griglia, fino a quando saranno morbide e leggermente dorate. Aggiustate di sale.

© E-Planet

© E-Planet

Preparate la crema di burrata. Frullate la burrata con 2 cucchiai di latte e un filo di olio extravergine d’oliva, fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa.

© E-Planet

© E-Planet

Impanate le melanzane con doppia panatura: prima nell’uovo sbattuto, poi nel pangrattato. Ripetete ancora una volta il passaggio uovo + pangrattato per renderle belle croccanti.

© E-Planet

© E-Planet

Friggete le cotolette di melanzana in abbondante olio di semi ben caldo, finché saranno dorate su entrambi i lati.

© E-Planet

© E-Planet

Scolatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

© E-Planet

© E-Planet

Servite le cotolette calde o tiepide, accompagnandole con la crema fredda di burrata, una grattata di noce moscata e qualche foglia di basilico fresco.

© E-Planet

© E-Planet

