E-Food: cotoletta di melanzana e burrata

Oggi cotoletta. No, non avete capito male. Anche qui a E-Food prepariamo questo grande classico, ma ovviamente in versione vegetale. Curiosi di provarla?
Ingredienti per 2 persone:
- 1 melanzana grande
- 2 uova
- pangrattato q.b.
- 200 g di burrata
- 2 cucchiai di latte
- olio extravergine d’oliva q.b.
- noce moscata q.b.
- basilico fresco q.b.
- olio di semi per friggere
Procedimento:
Tagliate la melanzana a fette di circa 1 cm e mezzo.
Grigliate le fette di melanzana in una padella antiaderente o su una griglia, fino a quando saranno morbide e leggermente dorate. Aggiustate di sale.
Preparate la crema di burrata. Frullate la burrata con 2 cucchiai di latte e un filo di olio extravergine d’oliva, fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa.
Impanate le melanzane con doppia panatura: prima nell’uovo sbattuto, poi nel pangrattato. Ripetete ancora una volta il passaggio uovo + pangrattato per renderle belle croccanti.
Friggete le cotolette di melanzana in abbondante olio di semi ben caldo, finché saranno dorate su entrambi i lati.
Scolatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.
Servite le cotolette calde o tiepide, accompagnandole con la crema fredda di burrata, una grattata di noce moscata e qualche foglia di basilico fresco.
