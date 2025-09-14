E-Food: torta soffice alle prugne

In una ciotola capiente, sbattete le uova con lo zucchero e un pizzico di sale per almeno 5 - 6 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Ora unite gli ingredienti secchi. Setacciate la farina con il lievito e incorporatela delicatamente al composto di uova. Sciogliete il burro e una volta raffreddato versatelo a filo e incorporate lentamente.