CUCINA GREEN

E-Food: torta soffice alle prugne

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
14 Set 2025 - 15:00
© E-Planet

© E-Planet

Non è domenica senza una torta fatta in casa. In questo appuntamento con E-Food ne prepariamo una con le prugne, ricca di gusto ma senza dimenticare un po’ di freschezza. Una ricetta semplice per addolcire le vostre colazioni o merende.

Ingredienti (stampo da 24 cm):

- 3 uova

- 100 g di zucchero

- 1 pizzico di sale

- 150 g di farina 00

- 1/2 bustina di lievito per dolci (8 g)

- 80 g di burro fuso (o olio di semi per una versione più leggera)

- 500 600 g di prugne nere mature denocciolate e tagliate a metà

- yogurt greco per guarnire

- pangrattato q.b.

Procedimento:

Iniziate dalle prugne. Lavatele, tagliatele a metà e togliete il nocciolo. Se sono grandi, tagliatele a spicchi. Mettetele da parte.

© E-Planet

© E-Planet

In una ciotola capiente, sbattete le uova con lo zucchero e un pizzico di sale per almeno 5 - 6 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Ora unite gli ingredienti secchi. Setacciate la farina con il lievito e incorporatela delicatamente al composto di uova. Sciogliete il burro e una volta raffreddato versatelo a filo e incorporate lentamente.

© E-Planet

© E-Planet

Versate l’impasto in una tortiera da 24 cm imburrata e infarinata con pangrattato.

© E-Planet

© E-Planet

Disponete le prugne sopra e terminate con altro pangrattato.

© E-Planet

© E-Planet

Infornate in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 35 - 40 minuti, finché la torta sarà dorata e uno stecchino uscirà asciutto.

Lasciate raffreddare e, se volete, aggiungete lo yogurt greco. Se invece preferite un’alternativa più golosa, potete optare per del cioccolato fondente.

© E-Planet

© E-Planet

