E-Food: torta soffice alle prugne

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
© E-Planet
Non è domenica senza una torta fatta in casa. In questo appuntamento con E-Food ne prepariamo una con le prugne, ricca di gusto ma senza dimenticare un po’ di freschezza. Una ricetta semplice per addolcire le vostre colazioni o merende.
Ingredienti (stampo da 24 cm):
- 3 uova
- 100 g di zucchero
- 1 pizzico di sale
- 150 g di farina 00
- 1/2 bustina di lievito per dolci (8 g)
- 80 g di burro fuso (o olio di semi per una versione più leggera)
- 500 600 g di prugne nere mature denocciolate e tagliate a metà
- yogurt greco per guarnire
- pangrattato q.b.
Procedimento:
Iniziate dalle prugne. Lavatele, tagliatele a metà e togliete il nocciolo. Se sono grandi, tagliatele a spicchi. Mettetele da parte.
© E-Planet
In una ciotola capiente, sbattete le uova con lo zucchero e un pizzico di sale per almeno 5 - 6 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Ora unite gli ingredienti secchi. Setacciate la farina con il lievito e incorporatela delicatamente al composto di uova. Sciogliete il burro e una volta raffreddato versatelo a filo e incorporate lentamente.
© E-Planet
Versate l’impasto in una tortiera da 24 cm imburrata e infarinata con pangrattato.
© E-Planet
Disponete le prugne sopra e terminate con altro pangrattato.
© E-Planet
Infornate in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 35 - 40 minuti, finché la torta sarà dorata e uno stecchino uscirà asciutto.
Lasciate raffreddare e, se volete, aggiungete lo yogurt greco. Se invece preferite un’alternativa più golosa, potete optare per del cioccolato fondente.
© E-Planet
Commenti (0)