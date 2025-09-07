E-Food: friggitelli ripieni vegetariani

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
I friggitelli ripieni sono una vera delizia di fine estate. Qui a E-Planet ovviamente prepariamo una versione vegetariana. Una ricetta super gustosa utile anche per recuperare il pane che avete a casa da qualche giorno. Iniziamo!
Ingredienti per 4 persone:
- 12 friggitelli
- 200 g di pane biscottato
- 100 g di scamorza affumicata (o provola affumicata)
- 1 tuorlo
- origano q.b.
- sale e pepe q.b.
- olio di semi per friggere
- 1 litro di salsa di pomodoro
- basilico fresco q.b.
Procedimento:
Ammollate il pane biscottato in acqua fredda finché non si ammorbidisce.
Nel frattempo, pulite i friggitelli: eliminate il picciolo e i semi interni, cercando di non romperli.
Strizzate bene il pane per eliminare l’acqua in eccesso. Aggiungete al pane la scamorza affumicata tagliata a dadini, il tuorlo, l’origano, sale e pepe. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo.
Riempite i friggitelli con il ripieno pressando bene.
Friggeteli in olio caldo, partendo dalla parte del ripieno per non farlo fuoriuscire.
Nel frattempo, preparate la salsa di pomodoro: scaldate un filo d’olio in una padella capiente, versate 1 litro di salsa, aggiungete il basilico e regolate di sale. Lasciate cuocere per circa 10 minuti.
Aggiungete i friggitelli fritti alla salsa e lasciate insaporire a fuoco dolce per altri 20 minuti.
