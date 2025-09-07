Logo Tgcom24
E-Food: friggitelli ripieni vegetariani

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
07 Set 2025 - 14:45
© E-Planet

© E-Planet

I friggitelli ripieni sono una vera delizia di fine estate. Qui a E-Planet ovviamente prepariamo una versione vegetariana. Una ricetta super gustosa utile anche per recuperare il pane che avete a casa da qualche giorno. Iniziamo!

Ingredienti per 4 persone: 

- 12 friggitelli

- 200 g di pane biscottato

- 100 g di scamorza affumicata (o provola affumicata)

- 1 tuorlo

- origano q.b.

- sale e pepe q.b.

- olio di semi per friggere

- 1 litro di salsa di pomodoro

- basilico fresco q.b.

Procedimento:

Ammollate il pane biscottato in acqua fredda finché non si ammorbidisce.

© E-Planet

© E-Planet

Nel frattempo, pulite i friggitelli: eliminate il picciolo e i semi interni, cercando di non romperli.

© E-Planet

© E-Planet

Strizzate bene il pane per eliminare l’acqua in eccesso. Aggiungete al pane la scamorza affumicata tagliata a dadini, il tuorlo, l’origano, sale e pepe. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo.

© E-Planet

© E-Planet

Riempite i friggitelli con il ripieno pressando bene.

© E-Planet

© E-Planet

Friggeteli in olio caldo, partendo dalla parte del ripieno per non farlo fuoriuscire.

© E-Planet

© E-Planet

Nel frattempo, preparate la salsa di pomodoro: scaldate un filo d’olio in una padella capiente, versate 1 litro di salsa, aggiungete il basilico e regolate di sale. Lasciate cuocere per circa 10 minuti.

© E-Planet

© E-Planet

Aggiungete i friggitelli fritti alla salsa e lasciate insaporire a fuoco dolce per altri 20 minuti.

© E-Planet

© E-Planet

cucina vegetariana
e-planet
friggitelli

