E-Food: hummus piccante di ceci e carote

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci
Un antipasto, un contorno o anche solo da mangiare durante l’aperitivo. L’hummus è uno dei piatti vegetariani più versatili e semplici da preparare. Oggi facciamo una versione con un tocco in più.
Ingredienti per 2/3 porzioni:
• 3 carote medie
• 400 g di ceci cotti (in scatola o lessati)
• 1 spicchio d’aglio in camicia
• 1 cucchiaino di olio di sesamo
• 1 cucchiaino di salsa piccante o olio piccante (regolare a piacere)
• zenzero fresco grattugiato (circa 1 cm, o a gusto)
• olio extravergine di oliva (q.b.)
• semi di sesamo (per guarnire)
• sale (q.b.)
Procedimento:
Pelate le carote e tagliatele a pezzi. Lessatele in acqua salata finché non risultano morbide (circa 10-15 minuti).
Nel frattempo, in una padella, soffriggete lo spicchio d’aglio in camicia con un cucchiaino di olio di sesamo. Aggiungete i ceci e lasciateli insaporire per qualche minuto.
Trasferiteli in una boule insieme alle carote lesse. Aggiungete un cucchiaino di salsa o olio piccante, lo zenzero grattugiato, e frullate tutto con il minipimer fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiustate di sale se necessario.
Impiattate l’hummus con un filo di olio extravergine di oliva, le carote julienne saltate e semi di sesamo tostati.
