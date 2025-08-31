Logo Tgcom24
E-Food: hummus piccante di ceci e carote

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
31 Ago 2025 - 15:00
© E-Planet

Un antipasto, un contorno o anche solo da mangiare durante l’aperitivo. L’hummus è uno dei piatti vegetariani più versatili e semplici da preparare. Oggi facciamo una versione con un tocco in più.

E-Food: bastoncini di sedano rapa con salsa al caprino, yogurt e cetriolo

Ingredienti per 2/3 porzioni:

• 3 carote medie

• 400 g di ceci cotti (in scatola o lessati)

• 1 spicchio d’aglio in camicia

• 1 cucchiaino di olio di sesamo

• 1 cucchiaino di salsa piccante o olio piccante (regolare a piacere)

• zenzero fresco grattugiato (circa 1 cm, o a gusto)

• olio extravergine di oliva (q.b.)

• semi di sesamo (per guarnire)

• sale (q.b.)

E-Food: insalata di indivia belga, uova sode, salsa allo yogurt greco e menta

Procedimento:

Pelate le carote e tagliatele a pezzi. Lessatele in acqua salata finché non risultano morbide (circa 10-15 minuti).

© E-Planet

Nel frattempo, in una padella, soffriggete lo spicchio d’aglio in camicia con un cucchiaino di olio di sesamo. Aggiungete i ceci e lasciateli insaporire per qualche minuto.

© E-Planet

Trasferiteli in una boule insieme alle carote lesse. Aggiungete un cucchiaino di salsa o olio piccante, lo zenzero grattugiato, e frullate tutto con il minipimer fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiustate di sale se necessario.

© E-Planet

Impiattate l’hummus con un filo di olio extravergine di oliva, le carote julienne saltate e semi di sesamo tostati.

© E-Planet

cucina vegetariana
e-planet
hummus

