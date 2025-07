CUCINA GREEN E-Food: bastoncini di sedano rapa con salsa al caprino, yogurt e cetriolo

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici, veloci e soprattutto ecosostenibili, parlandoci di prodotti di stagione, buoni e ricchi di benefici per la salute

di Redazione E-Planet