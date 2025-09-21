E-Food: paccheri rigati ai pomodori con burrata e basilico

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
Se c’è un ingrediente capace di mettere sempre tutti d’accordo quello è il pomodoro. In questo appuntamento prepariamo un primo piatto semplice ed elegante per andare sul sicuro con i vostri ospiti.
Ingredienti per 4 persone:
- 360 g di paccheri rigati
- 150 g di datterino giallo
- 150 g di datterino zorro
- 150 g di datterino rosso lungo
- 150 g di pomodoro San Marzano maturo
- 2 spicchi d’aglio
- olio extravergine d’oliva q.b.
- 400 g di burrata
- basilico fresco q.b.
- sale q.b.
Procedimento:
Lavate e tagliate i pomodori.
In una padella capiente, soffriggete gli spicchi d’aglio in olio extravergine d’oliva. Aggiungete i pomodori tagliati, regolate di sale e lasciate cuocere per 10–15 minuti, finché non risultano ben morbidi.
Rimuovete l’aglio e trasferite i pomodori in un contenitore alto. Frullate con un mixer fino a ottenere una salsa liscia. Se preferite, potete passarla al colino per renderla più vellutata.
Cuocete i paccheri in abbondante acqua salata. Scolateli a metà cottura, tenendo da parte l’acqua di cottura.
Versate la salsa di pomodoro frullata in una padella, aggiungete i paccheri e completate la cottura in padella, mescolando e aggiungendo acqua di cottura poco alla volta, come per un risotto.
Terminate ogni piatto con della burrata, del basilico fresco e, se volete, un giro d’olio a crudo.
