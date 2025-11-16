Logo Tgcom24
CUCINA GREEN

E-Food: piada con semi misti e stracchino

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
16 Nov 2025 - 14:00
© E-Planet

© E-Planet

La piada piace proprio a tutti, ma in questo appuntamento la chef Marisa Maffeo ci spiega come preparare una golosa versione al forno, perfetta per gli aperitivi con gli amici.

INGREDIENTI:

- 250 g di farina (tipo 0 o tipo 1)

- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

- 1/2 cucchiaino di sale

- 120 ml circa di acqua tiepida

- 2 cucchiai colmi di semi misti (es. sesamo, lino, papavero)

- 250 g di stracchino

PROCEDIMENTO:

In una ciotola, mescolate la farina, il sale, i semi misti, l’olio extravergine d’oliva.

© E-Planet

© E-Planet

Poi aggiungete l’acqua poco alla volta, mescolando fino a ottenere un impasto morbido, liscio e lavorabile.

© E-Planet

© E-Planet

Formate un panetto, avvolgetelo con pellicola e lasciate riposare in frigorifero per un’ora.

© E-Planet

© E-Planet

Trascorso il tempo di riposo, dividete l’impasto in 2 parti uguali. Stendete ogni parte con il mattarello, ottenendo due piadine sottili. Disponete una piada stesa su una teglia rivestita con carta forno.

© E-Planet

© E-Planet

Spalmateci sopra lo stracchino, lasciando circa 1 cm dai bordi.

© E-Planet

© E-Planet

Coprite con una seconda piada, sigillando leggermente i bordi con le dita. Bucherellate la superficie con una forchetta.

© E-Planet

© E-Planet

Spennellate con olio extravergine d’oliva e infornate in forno statico a 180°C per circa 20–25 minuti, finché la piada sarà dorata e croccante.

© E-Planet

© E-Planet

