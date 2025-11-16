E-Food: piada con semi misti e stracchino

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
La piada piace proprio a tutti, ma in questo appuntamento la chef Marisa Maffeo ci spiega come preparare una golosa versione al forno, perfetta per gli aperitivi con gli amici.
INGREDIENTI:
- 250 g di farina (tipo 0 o tipo 1)
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 1/2 cucchiaino di sale
- 120 ml circa di acqua tiepida
- 2 cucchiai colmi di semi misti (es. sesamo, lino, papavero)
- 250 g di stracchino
PROCEDIMENTO:
In una ciotola, mescolate la farina, il sale, i semi misti, l’olio extravergine d’oliva.
Poi aggiungete l’acqua poco alla volta, mescolando fino a ottenere un impasto morbido, liscio e lavorabile.
Formate un panetto, avvolgetelo con pellicola e lasciate riposare in frigorifero per un’ora.
Trascorso il tempo di riposo, dividete l’impasto in 2 parti uguali. Stendete ogni parte con il mattarello, ottenendo due piadine sottili. Disponete una piada stesa su una teglia rivestita con carta forno.
Spalmateci sopra lo stracchino, lasciando circa 1 cm dai bordi.
Coprite con una seconda piada, sigillando leggermente i bordi con le dita. Bucherellate la superficie con una forchetta.
Spennellate con olio extravergine d’oliva e infornate in forno statico a 180°C per circa 20–25 minuti, finché la piada sarà dorata e croccante.
