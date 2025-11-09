E-Food: crema di zucca con cipollotto e funghi alla soia

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
Non è autunno senza la zucca. In questo appuntamento scopriamo un modo per renderla meno dolce e più sfiziosa. Iniziamo la ricetta!
Ingredienti:
Per la crema di zucca:
- 500 g di zucca (Delica o Butternut)
- ½ cipollotto
- rosmarino
- 1 cucchiaio di olio EVO
- acqua q.b.
- sale e pepe nero q.b.
Per i cipollotti:
- 3 cipollotti
- un pizzico di sale e pepe
- 1 cucchiaino di olio EVO
Per i funghi alla soia:
- 150 g di funghi champignon
- 1 cucchiaio di salsa di soia
- 1 cucchiaio di olio EVO
Procedimento:
Tagliate la zucca ed eliminate la buccia e i semi.
In una casseruola, scaldate un cucchiaio di olio EVO e soffriggete il mezzo cipollotto con il rosmarino. Aggiungete la zucca tagliata a cubetti piccoli, aggiustate di sale e pepe, rosolate 2-3 minuti. Aggiungete acqua calda fino a coprire appena la zucca. Cuocete finché è tenera.
Tagliate il cipollotto per il lungo, tenendo la parte verde. Disponete su una teglia da forno e condite con sale, olio e pepe. Infornate a 160 gradi ventilato fino a quando la parte verde non diventa croccante.
Tagliate i funghi grossolanamente. In una padella scaldate un cucchiaio di olio EVO e aggiungete i funghi, rosolateli a fuoco medio-alto per 4-5 min. Quando iniziano a dorarsi, sfumate con un cucchiaio di salsa di soia, mescolate e cuocete ancora un minuto.
Frullate la zucca cotta con mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia. Versatela nel piatto. Disponete sopra il cipollotto e i funghi alla soia.
