E-Food: crema di zucca con cipollotto e funghi alla soia

In una casseruola, scaldate un cucchiaio di olio EVO e soffriggete il mezzo cipollotto con il rosmarino. Aggiungete la zucca tagliata a cubetti piccoli, aggiustate di sale e pepe, rosolate 2-3 minuti. Aggiungete acqua calda fino a coprire appena la zucca. Cuocete finché è tenera.