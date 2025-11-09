Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
CUCINA GREEN

E-Food: crema di zucca con cipollotto e funghi alla soia

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
09 Nov 2025 - 14:00
© E-Planet

© E-Planet

Non è autunno senza la zucca. In questo appuntamento scopriamo un modo per renderla meno dolce e più sfiziosa. Iniziamo la ricetta!

Leggi anche

E-Food: vellutata di zucca e patate dolci

Ingredienti:

Per la crema di zucca:

- 500 g di zucca (Delica o Butternut)

- ½ cipollotto

- rosmarino

- 1 cucchiaio di olio EVO

- acqua q.b.

- sale e pepe nero q.b.

Per i cipollotti:

- 3 cipollotti

- un pizzico di sale e pepe

- 1 cucchiaino di olio EVO

Per i funghi alla soia:

- 150 g di funghi champignon

- 1 cucchiaio di salsa di soia

- 1 cucchiaio di olio EVO

Leggi anche

E-Food: crostata di zucca e cioccolato

Procedimento:

Tagliate la zucca ed eliminate la buccia e i semi.

© E-Planet

© E-Planet

In una casseruola, scaldate un cucchiaio di olio EVO e soffriggete il mezzo cipollotto con il rosmarino. Aggiungete la zucca tagliata a cubetti piccoli, aggiustate di sale e pepe, rosolate 2-3 minuti. Aggiungete acqua calda fino a coprire appena la zucca. Cuocete finché è tenera.

© E-Planet

© E-Planet

Tagliate il cipollotto per il lungo, tenendo la parte verde. Disponete su una teglia da forno e condite con sale, olio e pepe. Infornate a 160 gradi ventilato fino a quando la parte verde non diventa croccante.

© E-Planet

© E-Planet

Tagliate i funghi grossolanamente. In una padella scaldate un cucchiaio di olio EVO e aggiungete i funghi, rosolateli a fuoco medio-alto per 4-5 min. Quando iniziano a dorarsi, sfumate con un cucchiaio di salsa di soia, mescolate e cuocete ancora un minuto.

© E-Planet

© E-Planet

Frullate la zucca cotta con mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia. Versatela nel piatto. Disponete sopra il cipollotto e i funghi alla soia.

© E-Planet

© E-Planet

eco-food

Sullo stesso tema