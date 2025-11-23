Logo Tgcom24
E-Food: pancakes ricotta e lime

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
23 Nov 2025 - 14:00
Che siano per una colazione o una merenda, i pancakes sono sempre una buona idea. Ma li avete mai provati senza farina? Iniziamo la ricetta.

INGREDIENTI:

- 1 uovo (separa tuorlo e albume)

- 25 g di zucchero

- 150 g di ricotta

- 2 cucchiaini di succo di lime

- scorza di lime grattugiata (a piacere)

- 50 g di amido di mais

- 3 g di lievito in polvere per dolci

- 1 bustina di vanillina

PROCEDIMENTO:

Sbattete il tuorlo con lo zucchero in una ciotola fino a ottenere un composto chiaro.

Aggiungete nell’ordine: la ricotta (potete usare anche una ricotta senza lattosio o vegetale), il succo di lime, la vanillina, l’amido di mais, il lievito. Mescolate bene tutti gli ingredienti con una frusta o cucchiaio fino a ottenere un impasto liscio.

In un’altra ciotola, montate l’albume a neve ferma. Incorporatelo all’impasto, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non smontarlo. Aggiungete la scorza di lime a piacere.

Scaldate una padella antiaderente leggermente unta con burro o olio extravergine d’oliva. Cuocete i pancakes a fuoco medio-basso con coperchio per circa 3 minuti per lato, finché saranno dorati e gonfi.

Potete decorare il vostro piatto con yogurt greco, frutta fresca o secca, miele o cioccolato.

