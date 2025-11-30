E-Food: crema di barbabietola con formaggio, carote croccanti e crumble ai semi

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
Un insieme di colori e sapori meravigliosi. Un piatto dall'aspetto sofisticato, ma molto semplice da preparare. Seguite la ricetta e stupirete tutti i vostri ospiti.
INGREDIENTI:
- 2 barbabietole già cotta
- 2 carote
- 100 g di ricotta
- 50 g di robiola
- 1 fetta di pane raffermo
- semi misti a piacere (ad esempio: sesamo bianco, sesamo nero, papavero)
- olio extravergine d’oliva
- sale e pepe
PROCEDIMENTO:
Tagliate la barbabietola a pezzetti e frullatela con un filo d’olio extravergine d’oliva, aggiungendone poco a poco fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Poi aggiustate di sale e pepe. Tenete da parte.
Pelate la carota, tagliatela a julienne sottile con un pelapatate e passatela in padella per pochi secondi con un filo d’olio, giusto il tempo di ammorbidirla leggermente mantenendola croccante.
In una ciotola lavorate la ricotta con la robiola e un filo d’olio fino a ottenere una crema omogenea e ben montata.
Tritate il pane raffermo al coltello o nel mixer e tostatelo in padella con un filo d’olio e i semi misti finché non sarà dorato e croccante.
Per comporre il piatto, stendete la crema di barbabietola sul fondo, aggiungete al centro la crema di formaggi, sistemate le carote sopra e terminate con il crumble croccante di pane e semi.
