CUCINA GREEN

E-Food: crema di borlotti con bietole saltate e pinoli tostati

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
30 Nov 2025 - 14:00
© E-Planet

© E-Planet

Un piatto cremoso perfetto per le serate più fredde. Oggi accostiamo i borlotti alle bietole saltate. Iniziamo.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:

Per la crema di borlotti:

- circa 400 g di fagioli borlotti 

- 1 rametto di rosmarino

- 1 cucchiaio di olio EVO

- sale e pepe q.b.

Per le bietole saltate:

- 200-250 g di bietole fresche 

- 1 spicchio d’aglio

- 1 cucchiaio di olio EVO

- sale e pepe q.b.

Per guarnire:

- 1 cucchiaio di pinoli

- un filo di olio EVO

PROCEDIMENTO:

Lavate le bietole e tagliatele per il lungo a strisce.

© E-Planet

© E-Planet

In una padella, scaldate l’olio con l’aglio. Aggiungete le bietole e saltate a fuoco vivo per 5-6 minuti, finché appassiscono ma restano verdi e brillanti. Regolate di sale e pepe.

© E-Planet

© E-Planet

In una padella o casseruola, scaldate l’olio con un rametto di rosmarino. Aggiungete i borlotti, fateli insaporire per 3-4 minuti a fuoco medio.

© E-Planet

© E-Planet

Rimuovete il rosmarino, mettete i fagioli in un bicchiere e aggiungete un po’ di olio. Frullate con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia (regolate la consistenza aggiungendo acqua se serve).

© E-Planet

© E-Planet

In un padellino antiaderente, tostate i pinoli a secco per 2-3 minuti, finché non saranno dorati.

© E-Planet

© E-Planet

Versate la crema calda di borlotti sul fondo dei piatti. Disponete sopra le bietole saltate. Completate con i pinoli tostati e un ultimo filo di olio EVO a crudo.

© E-Planet

© E-Planet

