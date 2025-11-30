E-Food: crema di borlotti con bietole saltate e pinoli tostati

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
Un piatto cremoso perfetto per le serate più fredde. Oggi accostiamo i borlotti alle bietole saltate. Iniziamo.
INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
Per la crema di borlotti:
- circa 400 g di fagioli borlotti
- 1 rametto di rosmarino
- 1 cucchiaio di olio EVO
- sale e pepe q.b.
Per le bietole saltate:
- 200-250 g di bietole fresche
- 1 spicchio d’aglio
- 1 cucchiaio di olio EVO
- sale e pepe q.b.
Per guarnire:
- 1 cucchiaio di pinoli
- un filo di olio EVO
PROCEDIMENTO:
Lavate le bietole e tagliatele per il lungo a strisce.
In una padella, scaldate l’olio con l’aglio. Aggiungete le bietole e saltate a fuoco vivo per 5-6 minuti, finché appassiscono ma restano verdi e brillanti. Regolate di sale e pepe.
In una padella o casseruola, scaldate l’olio con un rametto di rosmarino. Aggiungete i borlotti, fateli insaporire per 3-4 minuti a fuoco medio.
Rimuovete il rosmarino, mettete i fagioli in un bicchiere e aggiungete un po’ di olio. Frullate con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia (regolate la consistenza aggiungendo acqua se serve).
In un padellino antiaderente, tostate i pinoli a secco per 2-3 minuti, finché non saranno dorati.
Versate la crema calda di borlotti sul fondo dei piatti. Disponete sopra le bietole saltate. Completate con i pinoli tostati e un ultimo filo di olio EVO a crudo.
