E-Food: cheesecake cotta con ricotta e mascarpone

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
© E-Planet
Un dolce che conquista sempre tutti. Oggi in una versione cotta e super golosa. Prepariamo insieme una cheesecake con ricotta e mascarpone.
INGREDIENTI:
- 400 g di mascarpone
- 400 g di ricotta (ben scolata)
- 120 g di zucchero
- 3 uova
- succo di 1 limone (facoltativa)
- 1 cucchiaio di fecola di patate o maizena
PROCEDIMENTO:
Preriscaldate il forno a 170°C statico.
In una ciotola grande, lavorate la ricotta con il mascarpone fino a ottenere una crema liscia.
Unite lo zucchero e aggiungo le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Aggiungete la fecola o la maizena setacciata per dare più consistenza. Potete aggiungere anche del succo di limone per dare acidità.
Per una versione più leggera la nostra cheesecake non ha una base, ma potete ovviamente farne una con i biscotti sbriciolati, anche integrali se preferite.
Versate il composto in uno stampo rotondo da circa 22 cm, con carta forno solo sul fondo. Infornate a 170°C per circa 50-60 minuti. La superficie dovrà essere leggermente dorata e il centro ancora un po’ morbido (si rassoderà raffreddandosi).
Lasciate la cheesecake nel forno spento con lo sportello socchiuso per 10-15 minuti, poi fatela raffreddare completamente a temperatura ambiente. Mettete in frigorifero per almeno 4 ore.
La chef Maffeo ha decorato la cheesecake con marmellata di fichi fatta in casa e creme fraiche, ma per una versione più dolce potete usare del cioccolato fondente fuso.