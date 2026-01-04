Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
CUCINA GREEN

E-Food: cheesecake cotta con ricotta e mascarpone

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
04 Gen 2026 - 14:00
© E-Planet

© E-Planet

Un dolce che conquista sempre tutti. Oggi in una versione cotta e super golosa. Prepariamo insieme una cheesecake con ricotta e mascarpone.

INGREDIENTI:

- 400 g di mascarpone

- 400 g di ricotta (ben scolata)

- 120 g di zucchero

- 3 uova

- succo di 1 limone (facoltativa)

- 1 cucchiaio di fecola di patate o maizena

Leggi anche

E-Food: biscotti alla cannella, crema d’arancia e cioccolato fondente

PROCEDIMENTO:

Preriscaldate il forno a 170°C statico.

In una ciotola grande, lavorate la ricotta con il mascarpone fino a ottenere una crema liscia.

© E-Planet

© E-Planet

Unite lo zucchero e aggiungo le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Aggiungete la fecola o la maizena setacciata per dare più consistenza. Potete aggiungere anche del succo di limone per dare acidità.

© E-Planet

© E-Planet

Per una versione più leggera la nostra cheesecake non ha una base, ma potete ovviamente farne una con i biscotti sbriciolati, anche integrali se preferite. 

Versate il composto in uno stampo rotondo da circa 22 cm, con carta forno solo sul fondo. Infornate a 170°C per circa 50-60 minuti. La superficie dovrà essere leggermente dorata e il centro ancora un po’ morbido (si rassoderà raffreddandosi).

© E-Planet

© E-Planet

Lasciate la cheesecake nel forno spento con lo sportello socchiuso per 10-15 minuti, poi fatela raffreddare completamente a temperatura ambiente. Mettete in frigorifero per almeno 4 ore.

© E-Planet

© E-Planet

La chef Maffeo ha decorato la cheesecake con marmellata di fichi fatta in casa e creme fraiche, ma per una versione più dolce potete usare del cioccolato fondente fuso.  

eco-food

Sullo stesso tema