E-Food: mezzi ditali rigati con zucca e cavolo nero
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
© E-Planet
Calore e gusto in ogni forchettata. In questo appuntamento la chef Marisa Maffeo ci racconta come preparare un piatto di pasta con zucca, cavolo nero e un tocco di aceto balsamico.
© E-Planet
INGREDIENTI:
• 320 g di mezzi ditali rigati
• 400 g di zucca pulita
• 200 g di cavolo nero
• uno spicchio di aglio e un ramoscello di rosmarino
• olio extravergine d’oliva
• sale
• aceto balsamico
• brodo vegetale o acqua calda q.b.
Leggi anche
PROCEDIMENTO:
1: Pulite la zucca, eliminane buccia e semi, e tagliatela a cubetti.
© E-Planet
2: In una padella capiente scaldate un filo di olio extravergine d’oliva, aglio e rosmarino.
3: Aggiungete la zucca a cubetti e lasciatela cuocere da sola a fuoco medio, fino a quando risulta morbida.
© E-Planet
4: Pulite il cavolo nero, eliminate la costa centrale più dura e usatela per preparare un brodo vegetale.
© E-Planet
5: Poco prima di aggiungere la pasta, unite il cavolo nero alla zucca e fate insaporire per due-tre minuti.
© E-Planet
6: Versate i mezzi ditali rigati direttamente nella padella con le verdure. Aggiungete brodo o acqua calda poco alla volta, mescolando spesso, fino a portare la pasta a cottura al dente.
© E-Planet
7: Regolate di sale e pepe e mantecate con un filo di olio extravergine d’oliva a fine cottura. Terminate con un filo di aceto balsamico invecchiato.
© E-Planet