E-Food: mezzi ditali rigati con zucca e cavolo nero

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
08 Mar 2026 - 14:00
Calore e gusto in ogni forchettata. In questo appuntamento la chef Marisa Maffeo ci racconta come preparare un piatto di pasta con zucca, cavolo nero e un tocco di aceto balsamico.

INGREDIENTI:

• 320 g di mezzi ditali rigati

• 400 g di zucca pulita

• 200 g di cavolo nero

• uno spicchio di aglio e un ramoscello di rosmarino 

• olio extravergine d’oliva

• sale

• aceto balsamico 

• brodo vegetale o acqua calda q.b.

PROCEDIMENTO:

1: Pulite la zucca, eliminane buccia e semi, e tagliatela a cubetti.

2: In una padella capiente scaldate un filo di olio extravergine d’oliva, aglio e rosmarino.

3: Aggiungete la zucca a cubetti e lasciatela cuocere da sola a fuoco medio, fino a quando risulta morbida. 

4: Pulite il cavolo nero, eliminate la costa centrale più dura e usatela per preparare un brodo vegetale. 

5: Poco prima di aggiungere la pasta, unite il cavolo nero alla zucca e fate insaporire per due-tre minuti.

6: Versate i mezzi ditali rigati direttamente nella padella con le verdure. Aggiungete brodo o acqua calda poco alla volta, mescolando spesso, fino a portare la pasta a cottura al dente.

7: Regolate di sale e pepe e mantecate con un filo di olio extravergine d’oliva a fine cottura. Terminate con un filo di aceto balsamico invecchiato.

