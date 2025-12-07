CUCINA GREEN

E-Food: torta bicolore alla barbabietola e cacao

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
08 Feb 2026 - 14:00
In cucina esistono dei coloranti naturali. Uno dei più famosi è la barbabietola, che oggi utilizzeremo per un dolce. Curiosi? Seguitemi. 

INGREDIENTI:

- 125 g di barbabietole cotte (bollite o al vapore)

- 3 uova

- 200 g di zucchero (di canna o semolato)

- 250 g di farina 00

- 100 ml di olio di semi

- 50 ml di latte

- 1 bustina di lievito per dolci

- 1 pizzico di sale

- 30 g di cacao amaro (solo per l’impasto al cacao)

PROCEDIMENTO:

Una volta frullate le barbabietole cotte, aggiungete alla crema l’olio e il latte.

In una ciotola, montate le uova con lo zucchero finché diventano spumose.

Aggiungete la crema di barbabietole e mescolate. Unite farina setacciata, lievito e sale.

Dividete l’impasto a metà. Una resta così com’è (rosa). Nell’altra invece aggiungete il cacao amaro setacciato.

Versate i due impasti nello stampo alternando i due impasti (effetto marmorizzato). Cuocete in forno statico a 175°C per circa 40–45 minuti.

Questa ciambella è ottima anche solo con dello zucchero a velo. Ma se volete una versione più golosa potete terminare con una ganache al cioccolato o dello yogurt greco. 

eco-food

