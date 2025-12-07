E-Food: torta bicolore alla barbabietola e cacao
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
© E-Planet
In cucina esistono dei coloranti naturali. Uno dei più famosi è la barbabietola, che oggi utilizzeremo per un dolce. Curiosi? Seguitemi.
INGREDIENTI:
- 125 g di barbabietole cotte (bollite o al vapore)
- 3 uova
- 200 g di zucchero (di canna o semolato)
- 250 g di farina 00
- 100 ml di olio di semi
- 50 ml di latte
- 1 bustina di lievito per dolci
- 1 pizzico di sale
- 30 g di cacao amaro (solo per l’impasto al cacao)
PROCEDIMENTO:
Una volta frullate le barbabietole cotte, aggiungete alla crema l’olio e il latte.
In una ciotola, montate le uova con lo zucchero finché diventano spumose.
Aggiungete la crema di barbabietole e mescolate. Unite farina setacciata, lievito e sale.
Dividete l’impasto a metà. Una resta così com’è (rosa). Nell’altra invece aggiungete il cacao amaro setacciato.
Versate i due impasti nello stampo alternando i due impasti (effetto marmorizzato). Cuocete in forno statico a 175°C per circa 40–45 minuti.
Questa ciambella è ottima anche solo con dello zucchero a velo. Ma se volete una versione più golosa potete terminare con una ganache al cioccolato o dello yogurt greco.
