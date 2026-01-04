E-Food: risotto verza e gorgonzola
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
Rustico e casalingo. Riso e verza è un piatto della tradizione dell’Italia del Nord, che oggi trasformiamo in un risotto dal sapore più deciso, ma anche con un tocco di freschezza.
INGREDIENTI:
- 320 g di riso Carnaroli
- 300 g di verza
- 1,1–1,3 l di acqua di cottura della verza
- 40 g di olio EVO
- 120–140 g di gorgonzola
- polvere di mente fresca
- sale q.b.
PROCEDIMENTO:
1: Mondate la verza eliminando le foglie esterne più dure. Tagliate grossolanamente a strisce.
2: Portate a ebollizione acqua leggermente salata. Sbollentate la verza per 6–8 minuti, finché sarà tenera ma ancora verde.
3: Scolate la verza, aggiungete un filo d’olio e frullatela ancora calda fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Tengo in caldo.
4: In una casseruola aggiungete il riso Carnaroli e tostatelo a fuoco medio per 2–3 minuti, mescolando, finché i chicchi sono caldi e leggermente traslucidi.
5: Iniziate la cottura aggiungendo il brodo di verza caldo, poco alla volta.
6: Mescolate regolarmente e mantenete una bollitura dolce.
7: A metà cottura aggiungete la crema di verza frullata.
8: A cottura ultimata, fuori dal fuoco aggiungete il gorgonzola freddo di frigo e mescolate energicamente fino a completa emulsione.
9: Impiattate il risotto. Completate con olio a crudo e polvere di menta fresca.
