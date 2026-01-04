CUCINA GREEN

E-Food: risotto verza e gorgonzola

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
22 Feb 2026 - 14:00
© E-Planet

© E-Planet

Rustico e casalingo. Riso e verza è un piatto della tradizione dell’Italia del Nord, che oggi trasformiamo in un risotto dal sapore più deciso, ma anche con un tocco di freschezza.

Leggi anche

E-Food: torta bicolore alla barbabietola e cacao

INGREDIENTI:

- 320 g di riso Carnaroli

- 300 g di verza 

- 1,1–1,3 l di acqua di cottura della verza

- 40 g di olio EVO

- 120–140 g di gorgonzola

- polvere di mente fresca

- sale q.b.

Leggi anche

E-Food: piada con semi misti e stracchino

PROCEDIMENTO:

1: Mondate la verza eliminando le foglie esterne più dure. Tagliate grossolanamente a strisce.

© E-Planet

© E-Planet

2: Portate a ebollizione acqua leggermente salata. Sbollentate la verza per 6–8 minuti, finché sarà tenera ma ancora verde.

3: Scolate la verza, aggiungete un filo d’olio e frullatela ancora calda fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Tengo in caldo.

© E-Planet

© E-Planet

4: In una casseruola aggiungete il riso Carnaroli e tostatelo a fuoco medio per 2–3 minuti, mescolando, finché i chicchi sono caldi e leggermente traslucidi.

5: Iniziate la cottura aggiungendo il brodo di verza caldo, poco alla volta.

6: Mescolate regolarmente e mantenete una bollitura dolce.

© E-Planet

© E-Planet

7: A metà cottura aggiungete la crema di verza frullata.

© E-Planet

© E-Planet

8: A cottura ultimata, fuori dal fuoco aggiungete il gorgonzola freddo di frigo e mescolate energicamente fino a completa emulsione.

© E-Planet

© E-Planet

9: Impiattate il risotto. Completate con olio a crudo e polvere di menta fresca.

© E-Planet

© E-Planet

eco-food

Sullo stesso tema