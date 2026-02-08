E-Food: banana bread con cacao e farina di mandorle
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
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Perfetto per chi ama una colazione leggera ma senza rinunciare al gusto: in questo appuntamento la Chef Marisa Maffeo ci propone un banana bread senza glutine e ricco di cioccolato.
INGREDIENTI:
• 2 banane mature (circa 200 g)
• 2 uova
• 60 ml di olio di semi
• 50–70 g di zucchero di canna o sciroppo d’acero (dipende da quanto sono dolci le banane)
• 120 g di farina di mandorle
• 25–30 g di cacao amaro in polvere
• 1 cucchiaino raso di lievito per dolci
• 40–50 g di cioccolato al latte con nocciole
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PROCEDIMENTO:
1: Mescolate bene le uova e lo zucchero di canna.
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2: Scegliete due banane mature e schiacciatele con una forchetta fino a ridurle in purea. Unitele a uova e zucchero, poi aggiungete anche la farina di mandorle, l’olio di semi, il cacao e il lievito setacciato.
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3: Tagliate a scaglie il cioccolato con le nocciole.
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4: Versate l’impasto in uno stampo da plumcake (20–22 cm) rivestito di carta forno e aggiungete in superficie il cioccolato.
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5: Cuocete in forno statico a 170–175°C per 35–45 minuti. Fate sempre la prova stecchino: deve uscire asciutto (qualche briciola va bene).
6: Lasciate raffreddare e servite con dello zucchero a velo o se preferite con dello yogurt greco.
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