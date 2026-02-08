CUCINA GREEN

E-Food: banana bread con cacao e farina di mandorle

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
12 Apr 2026 - 14:00
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Perfetto per chi ama una colazione leggera ma senza rinunciare al gusto: in questo appuntamento la Chef Marisa Maffeo ci propone un banana bread senza glutine e ricco di cioccolato.

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INGREDIENTI:

• 2 banane mature (circa 200 g)

• 2 uova

• 60 ml di olio di semi

• 50–70 g di zucchero di canna o sciroppo d’acero (dipende da quanto sono dolci le banane)

• 120 g di farina di mandorle

• 25–30 g di cacao amaro in polvere

• 1 cucchiaino raso di lievito per dolci

• 40–50 g di cioccolato al latte con nocciole

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PROCEDIMENTO:

1: Mescolate bene le uova e lo zucchero di canna. 

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2: Scegliete due banane mature e schiacciatele con una forchetta fino a ridurle in purea. Unitele a uova e zucchero, poi aggiungete anche la farina di mandorle, l’olio di semi, il cacao e il lievito setacciato. 

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3: Tagliate a scaglie il cioccolato con le nocciole.

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4: Versate l’impasto in uno stampo da plumcake (20–22 cm) rivestito di carta forno e aggiungete in superficie il cioccolato.

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5: Cuocete in forno statico a 170–175°C per 35–45 minuti. Fate sempre la prova stecchino: deve uscire asciutto (qualche briciola va bene).

6: Lasciate raffreddare e servite con dello zucchero a velo o se preferite con dello yogurt greco. 

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