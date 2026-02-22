E-Food: muffin salati con cavolo romanesco
In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e velocidi Redazione E-Planet
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Chi l’ha detto che i muffin possono essere solo dolci. Anche oggi scopriamo insieme una nuova ricetta vegetariana, questa volta a base di cavolo romanesco.
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INGREDIENTI (8–10 MUFFIN):
200 g di cavolo romanesco
180 g di farina 00
2 uova
80 ml di latte
60 ml di olio di semi (oppure extravergine delicato)
1 bustina di lievito
40 g di pecorino grattugiato
sale e pepe q.b.
PROCEDIMENTO:
1. Tagliate e sbollentate il cavolo romanesco in acqua salata per 7–8 minuti. Deve restare tenero ma non molle.
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2. In una ciotola sbattete le uova, il latte e l’olio. Aggiungete la farina e il lievito setacciati, mescolando.
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3. Scolate bene il cavolo e tritatelo grossolanamente con una forchetta.
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4. Unite il cavolo al resto del composto, con pecorino, sale, pepe. Versate nei pirottini riempiendoli per ¾.
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5. Cuocete a 180°C per 20–25 minuti finché i muffin non sono dorati.