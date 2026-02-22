CUCINA GREEN

E-Food: muffin salati con cavolo romanesco

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
29 Mar 2026 - 14:00
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Chi l’ha detto che i muffin possono essere solo dolci. Anche oggi scopriamo insieme una nuova ricetta vegetariana, questa volta a base di cavolo romanesco. 

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INGREDIENTI (8–10 MUFFIN):

200 g di cavolo romanesco 

180 g di farina 00

2 uova

80 ml di latte

60 ml di olio di semi (oppure extravergine delicato)

1 bustina di lievito 

40 g di pecorino grattugiato 

sale e pepe q.b.

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PROCEDIMENTO:

1. Tagliate e sbollentate il cavolo romanesco in acqua salata per 7–8 minuti. Deve restare tenero ma non molle.

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2. In una ciotola sbattete le uova, il latte e l’olio. Aggiungete la farina e il lievito setacciati, mescolando.

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3. Scolate bene il cavolo e tritatelo grossolanamente con una forchetta.

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4. Unite il cavolo al resto del composto, con pecorino, sale, pepe. Versate nei pirottini riempiendoli per ¾.

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5. Cuocete a 180°C per 20–25 minuti finché i muffin non sono dorati.

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