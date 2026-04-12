CUCINA GREEN

E-Food: tarte tatin di porro

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici e veloci

di Redazione E-Planet
31 Mag 2026 - 13:45
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Avete ospiti a cena e non sapete cosa preparare? Ci penso io. Cuciniamo insieme un piatto perfetto da condividere, ideale anche per un aperitivo.

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INGREDIENTI:

- 125 g di farina

- sale q.b. 

- 40 ml di olio di semi

- semi di sesamo

- 50 ml di acqua fredda 

- un porro

- aceto balsamico invecchiato

- olio q.b.

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PROCEDIMENTO:

1. Mettete in una boule la farina e il sale. Aggiungete l’olio di semi e mescolate. Unite i semi di sesamo e infine l’acqua.

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2. Impastate fino a ottenere un panetto omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola e lasciate riposare.

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3. Pulite il porro e tagliatelo a rondelle.

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4. In una padella che poi metterete in forno versate un filo d’olio, disponete i porri, il sale e l’aceto balsamico invecchiato.

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5. Trasferite sul fuoco e lasciate ammorbidire appena, poi lasciate raffreddare e nel frattempo stendete la pasta brisée. Disponetela sui porri, foratela con una forchetta e infornate a 180° fino a doratura.

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6. Sfornate, lasciate raffreddare appena, poi capovolgete la tarte tatin con l’aiuto di un piatto. Servite con un altro filo di olio a crudo e di aceto balsamico.

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