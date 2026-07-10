Mobilità elettrica, attivate 7 stazioni di ricarica sulla rete di Autostrade per l’Italia

È arrivata una importante novità per la mobilità elettrica: Autostrade per l’Italia e Atlante hanno infatti annunciato il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza (HPC), distribuiti su 7 stazioni in altrettante Aree di Servizio. Sono situate a Montepulciano Est e Ovest (Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia): questi punti offrono sistemi di ricarica ultra veloce fino a 400kW, che permette di ricaricare fino all’80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche. Le infrastrutture sono inoltre progettate per garantire elevati standard tecnologici e di sostenibilità, e sono alimentate da energia 100% da fonti rinnovabili.