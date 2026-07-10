Mobilità elettrica, attivate 7 stazioni di ricarica sulla rete di Autostrade per l’Italia

È arrivata una importante novità per la mobilità elettrica: Autostrade per l’Italia e Atlante hanno infatti annunciato il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza (HPC), distribuiti su 7 stazioni in altrettante Aree di Servizio. Sono situate a Montepulciano Est e Ovest (Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia): questi punti offrono sistemi di ricarica ultra veloce fino a 400kW, che permette di ricaricare fino all’80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche. Le infrastrutture sono inoltre progettate per garantire elevati standard tecnologici e di sostenibilità, e sono alimentate da energia 100% da fonti rinnovabili.
Come funzionano le stazioni
Le stazioni sono facilmente accessibili agli utenti, incluse le persone con mobilità ridotta, sono disponibili 24 ore su 24 e garantiscono piena interoperabilità con i principali mobility service provider e con le principali piattaforme di roaming. Sono inoltre attivi un servizio di assistenza clienti multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un sistema di verifica da remoto della disponibilità delle colonnine. Le nuove stazioni “rappresentano un tassello fondamentale di un piano più ampio di installazioni sulla nostra rete autostradale che con oggi raggiunge 107 stazioni di ricarica elettrica attive”, ha spiegato Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l'Italia. Inoltre si sono appena concluse le procedure di gara per ulteriori 61 Stazioni di Ricarica, che verranno attivate nei prossimi mesi.
“Traguardo per la mobilità sostenibile”
“L’attivazione di questi punti di ricarica sulla rete di Autostrade per l’Italia, che mira a rafforzare la presenza di stazioni ad alta potenza Atlante in punti nevralgici per i flussi di traffico, rappresenta un traguardo fondamentale per Atlante e per la mobilità sostenibile in Italia”, ha detto Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia e Svizzera. “Vogliamo dare una risposta concreta alla crescita del mercato delle auto elettriche, mettendo a disposizione degli automobilisti tecnologie ultra-fast, soluzioni integrate di stoccaggio e produzione di energia rinnovabile. Con queste stazioni non solo aumentiamo la capillarità della rete, ma garantiamo agli utenti la velocità e l’affidabilità necessarie per affrontare viaggi a zero emissioni su lunghe distanze”.