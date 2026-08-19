Ue: deroghe al Patto, ok ad aiuti energia per solare, pompe di calore e nucleare

Benestare di Bruxelles agli investimenti nelle centrali nucleari, alle pompe di calore, al solare, alle batterie domestiche, alle ristrutturazioni e alle colonnine di ricarica. Tagliati fuori, però, gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. La Commissione europea ha messo nero su bianco il perimetro della nuova flessibilità sulle spese per la sicurezza energetica che consentirà agli Stati di derogare temporaneamente ai vincoli del Patto di stabilità per finanziare investimenti destinati a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'Italia avrà un margine di manovra di circa 14,4 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. A incassare subito il plauso del governo italiano è la novità dell'ingresso dell'atomo nell'elenco di Bruxelles. "È un riconoscimento significativo della rilevanza che il nucleare può avere nel rafforzamento della sicurezza e della resilienza del sistema energetico europeo e nel percorso di transizione energetica", ha commentato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.