Pichetto: "Ritorno al nucleare impossibile se non abbiamo un deposito scorie"

Non possiamo tornare all'energia nucleare se non abbiamo risolto la questione del deposito dei rifiuti radioattivi. Questo il pensiero del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo al convegno dell'Associazione italiana nucleare (Ain), oggi a Roma. "Vorrei porre la questione del deposito unico nazionale - afferma il ministro - perché ha ragione chi dice che non si può pensare a un ritorno al nucleare se non riusciamo a trovare un posto per stoccare i rifiuti radioattivi". Tra l'altro "le scorie - avverte Pichetto - le continueremo a produrre indipendentemente dal ritorno al nucleare".