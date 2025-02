L'Italia torna al nucleare, il governo approva il disegno di legge delega

"Questa è una giornata storica per l'Italia: con l'approvazione della legge delega sul nuovo nucleare comincia un percorso, in Parlamento e nel Paese, verso il futuro energetico sostenibile. Chiedo agli italiani di guardare a questo provvedimento con uno spirito propositivo e non pregiudiziale: di fronte non c'è il vecchio nucleare del passato, ma una fonte innovativa, pulita e sicura". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Il lavoro svolto con grande cura dal ministro Gilberto Pichetto - sostiene Tajani - può rendere l'Italia moderna e competitiva, in un settore nel quale già esprime eccellenze pubbliche e private. Per Forza Italia il nuovo nucleare sostenibile è un punto qualificante del programma, che coerentemente portiamo avanti per il bene del Paese, delle sue famiglie e del settore produttivo".