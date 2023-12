Gli SMR, i mini reattori nucleari del futuro: ecco che cosa sono e come funzionano

Gli Smr funzionano nello stesso modo delle grandi centrali, e sono basati sul processo di fissione nucleare. All'interno del nucleo del reattore, la reazione a catena avviene attraverso il bombardamento del combustibile (cioè dell'uranio) mediante neutroni: il processo (che viene regolato attraverso alcune "barre di controllo": grazie alla loro capacità di assorbire neutroni possono rallentare o accelerare la fissione) produce un'enorme quantità di energia sotto forma di calore:. Questo calore viene quindi utilizzato per generare vapore, inviato a una turbina che, grazie alla rotazione, produce energia. I mini reattori nucleari, rispetto alle centrali tradizionali, sono molto più economici; le stime sono di un investimento di circa 2 miliardi di euro, contro gli oltre 10 miliardi di euro necessari per realizzare una centrale nucleare tradizionale (l'ultima a essere costruita, l'impianto di quarta generazione Olkiluoto 3 in Finlandia, è costato 11 miliardi di euro ed è entrata in funzione nel gennaio 2022).

Qual è la differenza con una reattore nucleare a fissione di quarta generazione?

Le moderne centrali nucleari di quarta generazione utilizzano reattori a fissione che utilizzano i combustibile nucleare in modo molto più efficiente e minimizzano la produzione di scorie. Si tratta però sempre di impianti molto grandi e di elevata potenza, mentre gli Smr, grazie alla modularità e ai minori costi (e tempi) di costruzione richiedono un investimento minore e possono entrare in esercizio in tempi molto più brevi. Per contro, però, il timore è che i mini reattori nucleari possano produrre molte più scorie delle grandi centrali: secondo uno studio della Stanford University e della University of British Columbia, gli Smr possono produrre fino a 30 volte più rifiuti nucleari a seconda del modello in uso (dei 30 in via di sviluppo, ne sono stati analizzati tre tipi, quelli raffreddati ad acqua, a sali fusi e a sodio),