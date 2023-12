Cop28 Dubai, nuova bozza: no "uscire" da fossile ma "transitare"

Alla Cop28 di Dubai, la nuova bozza di accordo invita i Paesi a "transitare fuori dai combustibili fossili" e accelerare tale azione "in questo decennio cruciale al fine di raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050".

E' questo l'ultimo compromesso che gli Emirati Arabi Uniti cercheranno di far adottare per consenso. Il testo mira a diventare la prima decisione di una conferenza Onu sul clima per affrontare il destino di tutti i combustibili fossili (petrolio, gas e carbone).